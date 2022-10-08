Путін призначив нового командувача військ РФ в Україні

Міністерство оборони Росії призначило командувачем об'єднаного угруповання військ в Україні генерала армії Сергія Суровікіна.

Про це повідомляють росЗМІ.

Суровікін обіймає посаду головнокомандувача повітряно-космічних сил з 31 жовтня 2017 року. Він брав участь у збройному конфлікті в Таджикистані, Другій чеченській війні та воював у Сирії.

Раніше Суровікін командував угрупованням військ РФ на окупованій частині південних областей.

Нагадаємо, наприкінці червня британська розвідка повідомляла, що Росія усуває генералів від командування операціями у війні проти України. Зокрема, йшлося про Дворнікова, під командуванням якого російські окупанти зазнають невдач на полі бою, а окупанти не можуть скоординувати свої дії між собою.

Дворніков керував російською армією в Україні з 8 квітня, після відходу ЗС РФ з території Київської, Чернігівської та Сумської областей.