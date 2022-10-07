Докази свідчать про навмисні вибухи на "Північних потоках", – попереднє розслідування Швеції

Данія також працює над власним слідством і не коментує висновки колег зі Швеції.

Витоки газу на двох "Північних потоках" були спричинені вибухами, причому докази вказують на навмисні дії. Про це з посиланням на шведських слідчих пише Bloomberg.

Попереднє слідство зміцнило "підозри в серйозному саботажі", йдеться у заяві Служби безпеки Швеції. Слідчі не надали деталей про те, як саме відбулися вибухи і хто може за ними стояти.

Два витоки в трубопроводах були виявлені у виключній економічній зоні Швеції. Ще два – в зоні Данії. Вона проводить власне розслідування. Данські поліцейські поки не коментують результати попереднього слідства Швеції і не повідомляють про хід свого слідства.

Бульбашки повітря, що свідчили про виток газу, у данських водах припинились на вихідних. Витоки в шведській зоні лишилися, але не такі сильні, як спочатку.

Влада Данії, Швеції та Німеччини планує створити спільну слідчу групу для розслідування інциденту.

27 вересня у Морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі "Північний потік-1" у водах Швеції і Данії. Витоки сталися невдовзі після виявлення витоку на "Північному потоці-2", про який стало відомо напередодні. Пошкоджені три з чотирьох ниток газопроводів.

29 вересня стало відомо, що берегова охорона Швеції виявила вже четверте джерело витоку газу з трубопроводів, які прокладені між Росією та Європою.

З початком повномасшабної війни проти України Москва задля енергетичного шантажу скоротила поставки газу до Європи через "Північний потік-1". "Північний потік-2" Європа відмовилася запускати в роботу в якості санкцій за вторгнення. У серпні Росія вирішила повністю припинити газопостачання першим "потоком", заявивши, що має "технічні проблеми". Європейські політики вважають цю відмовку нісенітницею.