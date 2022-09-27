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Швеція повідомила про витоки на газогоні "Північний потік-1", – Reuters

Витоки сталися невдовзі після виявлення витоку на “Північному потоці-2”.

Швеція повідомила про витоки на газогоні "Північний потік-1", – Reuters
Фото: EPA/UPG

У Морському управлінні Швеції попередили про два витоки на газопроводі “Північний потік-1” у водах Швеції і Данії.

Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що витоки сталися невдовзі після виявлення витоку на “Північному потоці-2”, про який стало відомо напередодні.

“Є два витоки на "Північному потоці-1": один у шведській економічній зоні та один у данській економічній зоні. Вони дуже близько один до одного”, – сказав виданню представник Шведської морської адміністрації (SMA).

Місця витоків розташовані на північний схід від данського острова Борнхольм. Наразі не зрозуміло, що стало причиною витоку.

"Ми стежимо за тим, щоб жоден корабель не наблизився до місця", – повідомив інший представник SMA.

 

Нагадаємо, учора влада Данії попросила кораблі триматися подалі в радіусі п’яти морських миль на південний схід від Борнхольма після того, як у Балтійському морі стався витік газу з недіючого зараз газопроводу "Північний потік-2".

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