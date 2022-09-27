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В Україні викрили ухилення від сплати податків на 38 млн гривень

Службові особи ТОВ занизили ПДВ на понад 20 млн грн та податок на прибуток на 18 млн грн.

В Україні викрили ухилення від сплати податків на 38 млн гривень
Фото: fakty.com.ua

Детективи Бюро економічної безпеки  розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Наразі встановлено, що службові особи ТОВ протягом минулих років занизили податок на додану вартість у розмірі понад 20 млн грн та податок на прибуток на загальну суму понад 18 млн грн.

"Згадане товариство відобразило в податковій звітності недійсні операції з декількома компаніями щодо виконання субпідрядних будівельних робіт на об’єктах приватного акціонерного товариства. Таким чином це призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету України понад 38 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо скоєного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора у взаємодії з ГУ ДПС у Запорізькій області.

Нагадаємо, раніше співробітники БЕБ повідомили про підозру колишній голові правління банку за фактами ухилення від сплати податків на суму понад 13 млн грн.

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