В Україні викрили ухилення від сплати податків на 38 млн гривень

Службові особи ТОВ занизили ПДВ на понад 20 млн грн та податок на прибуток на 18 млн грн.

Детективи Бюро економічної безпеки розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Наразі встановлено, що службові особи ТОВ протягом минулих років занизили податок на додану вартість у розмірі понад 20 млн грн та податок на прибуток на загальну суму понад 18 млн грн.

"Згадане товариство відобразило в податковій звітності недійсні операції з декількома компаніями щодо виконання субпідрядних будівельних робіт на об’єктах приватного акціонерного товариства. Таким чином це призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету України понад 38 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо скоєного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків) здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора у взаємодії з ГУ ДПС у Запорізькій області.

Нагадаємо, раніше співробітники БЕБ повідомили про підозру колишній голові правління банку за фактами ухилення від сплати податків на суму понад 13 млн грн.