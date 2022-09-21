Повідомлено про підозру одному з найбільших забудовників Київщини за 140 млн грн несплачених податків, – Офіс генпрокурора

Під час реалізації нерухомості в новобудовах у Києво-Святошинському районі Київської області підозрюваний декларував отримані кошти як доходи фізичної особи, не оформлюючи підприємницьку діяльність.

Київською міською прокуратурою повідомлено про підозру одному з найбільших забудовників у Київській області за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За даними слідства, під час реалізації квартир та нежитлових приміщень у новобудовах в Києво-Святошинському районі Київської області підозрюваний декларував отримані кошти як доходи фізичної особи, не оформлюючи свою діяльність як підприємницьку. З 2019 по 2021 роки він продав близько 900 квартир та приміщень комерційного призначення у новобудовах, не сплативши при цьому понад 140 млн грн податків", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели обшук, вилучили грошові кошти на загальну суму понад 3 млн доларів США, які наразі заарештовано та передано в управління АРМА.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого в м. Києві.

Раніше БЕБ розпочав слідство за підозрою у несплаті 1,3 млрд грн податків одним із найбільших виробників щебеню. Угоди на постачання продукції укладалися без проведення аукціону за цінами, втричі нижчими за ринкові, проте реалізувалася продукція вже за ринковими цінами.