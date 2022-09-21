СБУ повідомила про підозру новопризначеним "міністрам" окупаційної адміністрації Криму

Зловмисники причетні до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованої території півдня України.

Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність ще двох керівників тимчасово окупованого Криму. В результаті слідчих дій повідомлено про підозру так званим міністру внутрішньої політики, інформації та зв’язку та міністру сільського господарства.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Обидва колаборанти входять до найближчого оточення Аксьонова і займаються активною підтримкою збройної агресії РФ проти України. На "міністерські" посади їх призначили після початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Встановлено, що зловмисники причетні до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованої території півдня України, а також нав’язування прокремлівської пропаганди місцевим жителям", – йдеться у повідомленні служби.

Крім того, вони закликали людей вступати до лав псевдодержавних утворень та окупаційних угруповань РФ.

За даними слідства, колаборантами є двоє мешканців півострова, які у 2014 році підтримали його захоплення країною-агресором. За це окупанти призначили їх керівниками місцевих "адміністрацій" Совєтського і Роздольненського районів.

Згодом майбутній "головний аграрій" півострова отримав призначення у так званій Верховній Раді республіки Крим, де очолив один із комітетів.

На підставі зібраної доказової бази слідчі Служби безпеки підозрюють обох зловмисників за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України. Вирішується питання щодо їхнього оголошення у розшук.

Нагадаємо, чотирьох кримських суддів судитимуть за державну зраду. Вони безпосередньо сприяли становленню та зміцненню окупаційних судових органів на півострові.