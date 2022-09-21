Путін готує заяву про фейкові референдуми на окупованих територіях
Путін готує заяву про фейкові референдуми на окупованих територіях
Андрій Костін: «Росія використає будь-який привід, щоб не повертати наших полонених»
Андрій Костін: «Росія використає будь-який привід, щоб не повертати наших полонених»
Окупанти озвучили дати проведення псевдореферендумів про незаконне приєднання частин чотирьох областей до РФ
Окупанти озвучили дати проведення псевдореферендумів про незаконне приєднання частин чотирьох областей до РФ
Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію
Путін оголосив у Росії часткову мобілізацію
Авіація. Російські втрати
Авіація. Російські втрати
ЗСУ вдарили по окупантах у чотирьох районах Херсонщини
ЗСУ вдарили по окупантах у чотирьох районах Херсонщини
У Новій Каховці ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів
У Новій Каховці ЗСУ знищили колону військової техніки окупантів
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
Рішельє-Форум. Якою буде нова архітектура публічної служби України?
ГоловнаСуспільствоВійна

СБУ повідомила про підозру новопризначеним "міністрам" окупаційної адміністрації Криму

Зловмисники причетні до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованої території півдня України.

СБУ повідомила про підозру новопризначеним "міністрам" окупаційної адміністрації Криму
Фото: СБУ

Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність ще двох керівників тимчасово окупованого Криму. В результаті слідчих дій повідомлено про підозру так званим міністру внутрішньої політики, інформації та зв’язку та міністру сільського господарства.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Обидва колаборанти входять до найближчого оточення Аксьонова і займаються активною підтримкою збройної агресії РФ проти України. На "міністерські" посади їх призначили після початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Встановлено, що зловмисники причетні до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованої території півдня України, а також нав’язування прокремлівської пропаганди місцевим жителям", – йдеться у повідомленні служби.

Крім того, вони закликали людей вступати до лав псевдодержавних утворень та окупаційних угруповань РФ.

За даними слідства, колаборантами є двоє мешканців півострова, які у 2014 році підтримали його захоплення країною-агресором. За це окупанти призначили їх керівниками місцевих "адміністрацій" Совєтського і Роздольненського районів.

Згодом майбутній "головний аграрій" півострова отримав призначення у так званій Верховній Раді республіки Крим, де очолив один із комітетів.

На підставі зібраної доказової бази слідчі Служби безпеки підозрюють обох зловмисників за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України. Вирішується питання щодо їхнього оголошення у розшук.

Нагадаємо, чотирьох кримських суддів судитимуть за державну зраду. Вони безпосередньо сприяли становленню та зміцненню окупаційних судових органів на півострові.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також