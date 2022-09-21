Прем’єр Бельгії про мобілізацію Путіна: "Ми не повинні провокувати. Але нас теж не слід залякувати"

Александер де Кроо вважає, що Захід має чітко дотримуватися своєї позиції та продовжувати підтримувати Україну.

Прем’єр-міністр Бельгії Александер де Кроо вважає, що світова спільнота має реагувати на заяви президента Росії Володимира Путіна про часткову мобілізацію та ядерний шантаж з необхідним спокоєм. При цьому Кремлю не варто залякувати Захід.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на VRT News.

"Ми не повинні підливати олію у вогонь. Ми не повинні провокувати. З іншого боку, нас теж не слід залякувати. Ми повинні чітко дотримуватися своєї позиції та продовжувати підтримувати Україну", – зазначив де Кроо.

Він також згадав про постачання Бельгією зброї до України.

"Бельгія вже надала зброї та коштів на 55 млн євро. Ми продовжуватимемо робити це в тих сферах, де ми сильні", – наголосив прем’єр.

Де Кроо додав, що Україна має право повернути свою власну територію.

"Ми не можемо прийняти агресію Росії, але ми повинні зберігати спокій, навіть якщо Росія говорить загрозливою мовою, що є неприйнятним", – сказав він.

Нагадаємо, 21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію, яка стартує вже сьогодні. Також він пообіцяв підтримати фейкові референдуми на окупованих територіях України. Путін планує кинути на війну в Україні 300 000 резервістів.

При цьому російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що за майже сім місяців війни в Україні РФ втратила менше 6000 осіб. За офіційними даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення вже втратили в Україні близько 55 110 військових.

У МЗС України наголосили, що часткова мобілізація у РФ є достатньо сильним "пострілом собі у ногу". Вона матиме у довгостроковій перспективі серйозні наслідки.