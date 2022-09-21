Наступного тижня відбудеться останнє засідання “спецкомітету 6 січня”, який розслідує штурм Капітолію

28 вересня відбудеться фінальне засідання спеціального комітету, що розслідує штурм Капітолію 6 січня 2021 року та роль колишнього президента США Дональда Трампа у ньому. Слухання стартує о 13:00 за місцевим часом.

Про це пише Bloomberg.

Голова комітету Бенні Томпсон заявив журналістам у вівторок, що це слухання стане останнім для комітету, “якщо не станеться щось інше”.

Комісія також планує опублікувати проміжний звіт про висновки свого розслідування на початку жовтня, за кілька тижнів до виборів 8 листопада, які визначать, хто контролюватиме Конгрес.

Цікаво, що з часу останнього слухання, 21 липня віцеголова комітету, республіканка Ліз Чейні, зазнала нищівної поразки на первинних виборах від кандидата, якого підтримує Трамп у штаті Вайомінг.

Зазначимо, термін дії статуту Комітету закінчується наприкінці року. Тому проведення деяких з найважливіших його слідчих дій, таких як отримання свідчень від експрезидента, може просто припинитися.

Остаточна версія звіту має побачити світ не раніше грудня. Однак республіканці можуть проігнорувати у січні будь-які законодавчі рекомендації комітету, якщо вони отримають більшість у Палаті представників.

Порядок денний засідання ще не визначено. Дехто пропонує зосередитись на порушеннях безпеки в Капітолії, пов'язаних з 6 січня, та причинах затримок розгортанням сил Національної гвардії. Інший варіант – зосередитись на діях Трампа після подій 6 січня.

Зазначимо, Комітет нещодавно отримав велику кількість додаткових матеріалів від Секретної служби США, включно з повідомлення у чаті та радіопереговорами між співробітниками Секретної служби від 5 та 6 січня. Ці дані можуть розкрити таємниці, пов'язані із взаємодією Трампа з його службою безпеки у день атаки.

Очікується, що остаточний звіт комітету буде об’ємним, включно з інформацією від понад тисячі свідків, висновками, доказами та рекомендаціями щодо впровадження нових засобів захисту виборів та інших реформ. “Досі невідомо, чи будуть направлені до Департаменту юстиції рекомендації щодо відкриття кримінальної справи”, – зазначає Bloomberg.

Нагадаємо, 6 січня біля Конгресу США відбулись масові акції протесту, які вилились у штурм будівлі Капітолію. Унаслідок заворушень загинули 5 людей, зокрема один правоохоронець.

Палата представників США звинуватила Дональда Трампа у підбурюванні натовпу, згодом нижня палата оголосила йому імпічмент. Потім Сенат США виправдав експрезидента.

Спецкомітет для розслідування подій штурму було створено у червні 2021 року.

У липні 2022 року спецкомісія звинуватила Трампа в підбурюванні натовпу його прихильників до нападу на Капітолій. Це була остання відчайдушна спроба 45-го президента Сполучених Штатів залишитися при владі, вважають законодавці.