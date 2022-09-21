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Генсек ООН закликає ввести податок на надприбуток для паливних компаній: забруднювачі повинні платити

Доходи від податків надходитимуть переважно до країн, що зазнають “втрат і збитків” від глобального потепління.

Генсек ООН закликає ввести податок на надприбуток для паливних компаній: забруднювачі повинні платити
Гутерреш виступає під час відкриття 77-х дебатів у залі Генасамблеї в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, 20 вересня
Фото: ЕРА/UPG

Країни повинні ввести податки на надприбуток для паливних компаній.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН у вівторок, пише The Guardian.

Ці кошти потрібно спрямувати на користь вразливих країн, які зазнають все більших збитків унаслідок кліматичної кризи і людей, які борються зі зростанням цін на харчові продукти та енергію.

Гутерреш заявив, що “забруднювачі повинні платити” за шкоду, яку спричиняють “хвилі тепла, повені та посуха”. Він підкреслив, що настав час попередити виробників викопного палива, інвесторів та посередників.

Першими словами промови Генсека ООН були: “Наш світ у великій біді”.

“Не маймо ілюзій. Ми у бурхливому морі. На горизонті зима глобального невдоволення, вирує криза вартості життя, довіра руйнується, нерівність вибухає, і наша планета горить. Ми зобов'язані діяти, та все ж ми застрягли в колосальній глобальній дисфункції. Міжнародна спільнота не готова чи не хоче розв’язувати великі драматичні проблеми нашого століття”, – сказав він.

Згідно з пропозицією Гутерреша, доходи від податків надходитимуть переважно до країн, що розвиваються та зазнають “втрат і збитків” від глобального потепління. Їх потрібно буде інвестувати у системи раннього попередження, ліквідацію наслідків катастроф та інші ініціативи. 

Гутерреш раніше звинувачував уряди в “залежності” від викопного палива і називав нові інвестиції в нафту, вугілля та газ “моральним та економічним божевіллям”.

Нагадаємо, як повідомила Служба зі зміни клімату Європейської комісії, літо 2022 року в Європі було найспекотнішим за весь час спостережень.

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