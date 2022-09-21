Латвія витратить зібрані на Bayraktar кошти на придбання дронів власного виробництва для ЗСУ

В Україну відправлять 15 комплектів дронів (загалом 45 безпілотників) і 15 авто.

Латвія зібрала 900 тисяч євро для придбання безпілотника для української армії. Та замість турецького Bayraktar латвійці вирішили придбати дрони власного виробництва і передати їх Україні, повідомляє Delfi.

Таку пропозицію озвучили організатори акції зі збору коштів на безпілотник та міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

Для купівлі Bayraktar необхідно близько 5 млн євро. Але через ситуацію, в якій перебувають латвійські донори напередодні зими, і зміну ситуації на фронті кошти скерували на закупівлю дронів латвійської компанії Atlas Aerospace.

За словами Пабрікса, збір необхідної суми потребує багато часу, а потреби української армії - нагальні. Тому дрони Atlas Aerospace уже підготували до відправлення.

В Україну прибудуть 15 комплектів безпілотників, у кожен входять по три дрони. Загалом - 45 одиниць. Вони не оснащені боєголовками, тому будуть використовуватися для розвідки та зв'язку.

Також латвійці передадуть українській армії 15 автомобілів.

Як відомо, збір коштів у Латвії стартував зранку 16 серпня.

Нагадаємо, в липні Міноборони Литви відправило до України БПЛА Bayraktar TB2. Того ж місяця почали збирати гроші на закупівлю бойових дронів для України у Польщі. Приєдналися до ініціативи в Норвегії. Захотіла придбати Bayraktar Канада.