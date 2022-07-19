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У Норвегії збирають кошти на Bayraktar для України

Зібрані гроші норвежці передадуть до фонду допомоги при посольстві України.

У Норвегії збирають кошти на Bayraktar для України
Ударний безпілотник Bayraktar
Фото: yeniakit.com.tr

Норвежці планують зібрати 55 млн крон (близько 5,5 млн доларів) для придбання ЗСУ безпілотника Bayraktar

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій. 

“У першої тисячі людей, які перекажуть щонайменше 250 крон, буде можливість долучитися до вибору назви”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міноборони Литви 6 липня відправило до України БПЛА Bayraktar TB2. На придбання цього безпілотника для України литовці зібрали кошти, але згодом турецька компанія-виробник Baykar вирішила передати безпілотник безкоштовно.

Пізніше стало відомо, що компанія Baykar передасть Україні безкоштовно три безпілотники, на які збирав гроші фонд Сергія Притули. Українці назбирали за три дні 600 млн гривень.

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