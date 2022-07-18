Брайтон-Біч у Нью-Йорку перейменують на "Український шлях", - Кислиця

Міська рада Нью-Йорка схвалила законопроєкт про перейменування Брайтон-Біч-Авеню та Коні-Айленд-Авеню в Брукліні на "Український шлях".

Про це повідомив представник України при ООН Сергій Кислиця у Twitter.

On 14 July the New York City Council approved a bill to rename Brighton Beach Avenue and Coney Island Avenue in Brooklyn as Ukrainian Way pic.twitter.com/ljTo8oJTnr — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) July 18, 2022

Район Брайтон-Біч став відомим у середні 1970-х років через густоту поселення російськомовних вихідців з країн колишнього СРСР. Наразі тут розташована найбільша російськомовна інфраструктура Нью-Йорка - заклади, радіостанції, магазини, газети, школи та багато іншого.

Перейменування стосуватиметься лише двох авеню, а не цілого однойменного району, який розташований поряд.

Нагадаємо, в липні минулого року Верховна Рада України Рада перейменувала селище в Донецькій області в Нью-Йорк.