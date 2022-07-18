Зеленський прокоментував затримання екскерівника управління СБУ в Криму
Зеленський прокоментував затримання екскерівника управління СБУ в Криму
​Масована атака: окупанти вдарили по Миколаєву десятьма ракетами С-300
​Масована атака: окупанти вдарили по Миколаєву десятьма ракетами С-300
ЗСУ вдарили ракетами по складу росіян в окупованому Алчевську
ЗСУ вдарили ракетами по складу росіян в окупованому Алчевську
У Сербії заявили, що український літак, який розбився в Греції, віз оборонний вантаж
У Сербії заявили, що український літак, який розбився в Греції, віз оборонний вантаж
Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова
Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Хто чекав на "русский мир", дочекався: стоять у чергах за буханкою хліба, без води, без світла, - Гайдай
Хто чекав на "русский мир", дочекався: стоять у чергах за буханкою хліба, без води, без світла, - Гайдай
ППО відбила ракетний удар з Каспію, - Командування Повітряних сил
ППО відбила ракетний удар з Каспію, - Командування Повітряних сил
Прикладна кацапологія
Прикладна кацапологія
ГоловнаСвіт

Брайтон-Біч у Нью-Йорку перейменують на "Український шлях", - Кислиця

Міська рада схвалила відповідний законопроєкт.

Брайтон-Біч у Нью-Йорку перейменують на "Український шлях", - Кислиця
Брайтон-Біч
Фото: wikimedia.org

Міська рада Нью-Йорка схвалила законопроєкт про перейменування Брайтон-Біч-Авеню та Коні-Айленд-Авеню в Брукліні на "Український шлях".

Про це повідомив представник України при ООН Сергій Кислиця у Twitter.

Район Брайтон-Біч став відомим у середні 1970-х років через густоту поселення російськомовних вихідців з країн колишнього СРСР.  Наразі тут розташована найбільша російськомовна інфраструктура Нью-Йорка - заклади, радіостанції, магазини, газети, школи та багато іншого.

Перейменування стосуватиметься лише двох авеню, а не цілого однойменного району, який розташований поряд.

Нагадаємо, в липні минулого року Верховна Рада України Рада перейменувала селище в Донецькій області в Нью-Йорк.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також