Тисячі пожежників приборкують лісові пожежі в Португалії, Іспанії та на південному заході Франції, борючись з аномальною спекою, яка не збирається слабшати.

Про це пише BBC.

На півночі Португалії загинув пілот водобомбардувальника, що розбився в районі Фос-Коа, неподалік іспанського кордону.

На півдні Іспанії, недалеко від узбережжя Коста-дель-Соль, близько 2300 осіб були змушені рятуватися від лісової пожежі, що розповсюджується по пагорбах Міхасу.

Пожежі біля південно-західного узбережжя Атлантичного океану у Франції і на південь від Бордо спустошила майже 10 000 гектарів території. Вогонь гасять близько 3000 пожежників. З регіону Жиронда було евакуйовано понад 12 000 людей.

Фото: ЕРА/UPG

З вівторка температура підскочила до 47 градусів за Цельсієм у Португалії та вище 40 градусів в Іспанії. Понад 300 людей загинули від спеки в обох країнах, повідомляє іспанське інформаційне агентство Efe.

У Франції також була спека близько 40C, і наступного тижня очікується ще більше. У 16 департаментах буде оголошено помаранчевий рівень тривоги.

Фото: ЕРА/UPG

Інші частини Середземномор'я також постраждали. В Італії уряд оголосив надзвичайний стан у висохлій долині ріки По – найдовша річка країни в деяких місцях перетворилася на струмок.

У Греції пожежники гасять пожежі в районі Феріза, приблизно за 50 км на південний схід від Афін, і поблизу Ретимно, на північному узбережжі Криту. Біля Ретимно евакуювали сім сіл.

На півночі Марокко кілька сіл довелося евакуювати через пожежі, які охопили провінції Лараш, Веззан, Таза і Тетуан. Одне село було повністю зруйноване в районі Ксар-ель-Кебір і щонайменше одна людина загинула під час пожежі.

Фото: ЕРА/UPG

Глава федерації пожежників Франції попередив про вплив глобального потепління на цивільний захист.

“Пожежники та цивільна служба безпеки щодня мають справлятися з наслідками – і ці наслідки не в 2030 році, а просто зараз”, – сказав Грегорі Алліоне.

Хвилі тепла стали більш частішими, інтенсивнішими і тривають довше через антропогенну зміну клімату. Світ уже потеплів приблизно на 1,1°C з початку індустріальної ери, і температура продовжуватиме зростати, якщо уряди у всьому світі не приймуть рішення про різке скорочення викидів вуглецю.