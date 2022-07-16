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Ізраїльські винищувачі завдали удару по Сектору Гази після запуску ракет з Палестини

Однією з цілей був підземний завод із виробництва ракет.

Ізраїльські винищувачі завдали удару по Сектору Гази після запуску ракет з Палестини
Ілюстративне фото
Фото: ЕРА/UPG

Ізраїльські винищувачі завдали удару по Сектору Гази після запуску ракет з палестинської території через кілька годин після того, як президент США Джо Байден вилетів з Ізраїлю до Саудівської Аравії.

Про це пише Reuters.

Ізраїльські військові заявили, що вони завдали удару по двох об'єктах, що належать ХАМАСу, ісламістському бойовому угрупованню, яке керує заблокованою смугою. 

За словами військових, однією з цілей був підземний завод із виробництва ракет. 

Свідки з Гази повідомили про ураження двох тренувальних таборів ХАМАСу. Про травмованих не повідомлялося.

ХАМАС засудив візит Байдена, а спікер угруповання Фавзі Бархум заявив, що ізраїльське бомбардування “відбиває підтримку та заохочення США, які сіоністське утворення отримало для продовження своєї агресії та злочинів”.

За словами Бархума, бойовики стріляли по ізраїльських літаках.

На півдні Ізраїлю вранці в суботу двічі лунали сирени, попереджаючи про наближення ракетного обстрілу. За словами військових, одна ракета була перехоплена, а три впали на відкритому просторі. 

Жодна група не взяла на себе відповідальність за запуски.

Нагадаємо, 13 липня президент США Джо Байден розпочав чотириденний візит до Ізраїлю та Саудівської Аравії. Під час зустрічі з лідерами цих країн він зосередиться на уповільненні ядерної програми Ірану, постачанні нафти і покращенні міждержавних відносин з Саудівською Аравією

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