Президент США Джо Байден розпочав чотириденний візит до Ізраїлю та Саудівської Аравії. Під час зустрічі з лідерами цих країн він зосередиться на уповільненні ядерної програми Ірану, постачанні нафти і покращенні міждержавних відносин з Саудівською Аравією.

Це перший візит Байдена до Ізраїлю як президента, пише New York Times.

"На мій погляд, наші відносини зараз глибші, ніж будь-коли", – заявив президент США після приземлення в аеропорту Бен-Гуріона.

Президент Ісаак Герцоґ назвав його "нашим братом Джозефом", а в.о. премʼєр-міністра Яїр Лапід – "великим сіоністом та одним із найкращих друзів, яких коли-небудь знав Ізраїль".

Лапід додав, що з Байденом будуть обговорювати Іран та спільні зусилля щодо розширення співробітництва з країнами Близького Сходу. Йтиметься і про Палестину. Перед візитом Байдена ізраїльський уряд пішов на деякі поступки для палестинців, зокрема, надав нові дозволи на роботу для мешканців Гази.

Під час візиту Ізраїль презентує Байдену новітні розробки озброєння, зокрема й лазерного. Зброя, відома як "Залізний промінь", є результатом експериментів і досліджень, що проводились протягом двох десятиліть. До запуску в роботу може пройти ще кілька років, але офіційно заявляється, що лазер зможе перехоплювати ракети, міни, БПЛА та протитанкові ракети.

Тема війни в Україні також підійматиметься. Помічники Байдена чітко дали зрозуміти, що були роздратовані тим, як навесні ізраїльський уряд наполягав на в основному нейтральній позиції щодо вторгнення Росії в Україну.