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Кулеба в Гаазі наголосить на необхідності створення спеціального трибуналу для притягнення керівництва Росії до відповідальності

Конференція пройде 14-15 липня. 

Кулеба в Гаазі наголосить на необхідності створення спеціального трибуналу для притягнення керівництва Росії до відповідальності
Судді МКС (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба візьме онлайн-участь у конференції Міжнародного кримінального суду (Гаага) щодо відповідальності Росії за злочини в Україні.

Також участь візьмуть представники уряду Нідерландів, Офісу прокурора МКС і Єврокомісії. Однією з тем стане створення спеціального трибуналу щодо злочинів росіян, повідомив Кулеба на брифінгу.

"Закличу перейти від дискусій до конкретних кроків, запропоную підписання відповідного договору", – зазначив Кулеба. 

Такий трибунал потрібен, адже це єдина можливість притягнути до відповідальності найвище керівництво РФ за вчинення злочинів проти України. Воєнні злочини, геноцид, злочини проти людяності – все це підпадає під юрисдикцію МКС. Однак цей суд не має достатньо компетенції через Римський статут, тож необхідно створити окремий трибунал.

Спеціальний трибунал доповнить роботу суду, а не створить альтернативні процеси.

Для розслідування воєнних злочинів Росії в Україні будуть залучені 42 слідчих Міжнародного кримінального суду. Це найбільша кількість за час існування Офісу головного прокурора МКС. 

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