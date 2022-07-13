Кулеба: Переговори про розблокування зерна - у фінальній фазі. Все залежить від Росії

"Якщо вони використають це, щоб продовжувати грати у свої "Голодні ігри", вони продовжуватимуть наполягати на важливості переговорів".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що україна готова експортувати зернові на міжнародний ринок, а переговори про розблокування постачань перебувають на фінальній стадії.

Про це він розповівв інтерв'ю іспанському виданню El Pais, пише "Європейська правда".

"Ми за два кроки від домовленості з Росією. Необхідно вирішити питання безпеки, пов’язані з позицією Росії. Ми у фінальній фазі й зараз все залежить від Росії. Якщо вони справді захочуть, то скоро почнеться експорт зерна. Якщо вони використають це, щоб продовжувати грати у свої "Голодні ігри", вони продовжуватимуть наполягати на важливості переговорів", - сказав Кулеба.

Міністр додав, що бачить лише одну потенційну причину, чому Росія може змінити свою позицію щодо блокади зерна.

"Вони хочуть показати країнам Африки та Азії, що хочуть позбавити їх від нестачі їжі. Але правда і в тому, що Росія не зацікавлена, щоб Україна експортувала, тому що вони знають, що якщо ми будемо експортувати, то отримаємо дохід від міжнародних ринків, і це зробить нас сильнішими", - пояснив голова МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 13 липня, в Стамбулі відбудеться зустріч військових делегацій Туреччини, України та Росії, а також делегації ООН щодо експорту українського зерна Чорним морем.

10 липня в Туреччині заявили, що "близькі до вирішення проблеми зернового коридору" для експорту української продукції через Чорне море. Наступного дня Володимир Зеленський провів перемовини з цього питання з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Раніше Ердоган заявив про те, що уже 20 кораблів готові до вивозу зерна з України.

Тим часом журналісти "Схем" оприлюднили розслідування, у якому йдеться, що російські окупанти систематично вивозять крадене українське зерно в турецькі порти. Вони вимикають радари на суднах, але прослідкувати процес можна через супутникові дані. Журналісти також оприлюднили документи на зерно, яке великими партіями імпортує Туреччина. Походження зазначено як "Крим, РФ", попри те, що Анкара офіційно визнає анексію Криму незаконною.