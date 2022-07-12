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Резніков обговорив з головою міноборони Німеччини надання Україні зброї

Яке саме озброєння Німеччина передасть Україні, поки невідомо. 

Резніков обговорив з головою міноборони Німеччини надання Україні зброї
Фото: Twitter Олексія Резнікова

Міністр оборони Олексій Резніков провів зустріч зі своєю німецькою колегою Крістін Ламбрехт. 

Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков. 

“Ми обговорили надання Німеччиною озброєння Україні яке зміцнить нашу обороноздатність”, - повідомив Резніков.

Він подякував Німеччині за підтримку, та запевнив, що невдовзі чекає на гарні новини.

 

Нагадаємо, четверта зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн має відбутись онлайн 20 липня. 

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