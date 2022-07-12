Резніков обговорив з головою міноборони Німеччини надання Україні зброї

Яке саме озброєння Німеччина передасть Україні, поки невідомо.

Міністр оборони Олексій Резніков провів зустріч зі своєю німецькою колегою Крістін Ламбрехт.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков.

“Ми обговорили надання Німеччиною озброєння Україні яке зміцнить нашу обороноздатність”, - повідомив Резніков.

Він подякував Німеччині за підтримку, та запевнив, що невдовзі чекає на гарні новини.

I had a fruitful VTC meeting with my colleague 🇩🇪 DefMin Christine Lambrecht.We discussed the provision of 🇩🇪 armament to 🇺🇦 that will strengthen our defence capabilities. Thanks to our 🇩🇪 partners for the steadfast commitment to support 🇺🇦.We’re waiting for good news soon 🇺🇦🤝🇩🇪 pic.twitter.com/l90tCu8KXs — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 12, 2022

Нагадаємо, четверта зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн має відбутись онлайн 20 липня.