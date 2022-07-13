Призначення глави САП – технічно найпростіша з рекомендацій ЄС, - посол ЄС в Україні Маасікас

Призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) – технічно найпростіша з рекомендацій ЄС.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна” з посиланням на главу представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса.

"Ще в грудні завершила роботу комісія з призначення САП. Тож дійсно, якщо запитати мене, що технічно найпростіше з цього списку, то це точно має бути цей пункт. Чекаємо на подальші кроки української влади", - сказав Маасікас.

Він додав, що не хотів би встановлювати зв'язок між допомогою ЄС та конкретними кроками.

“Ми не хочемо і не повинні діяти з нашими українськими колегами так, що "якщо ви цього не зробите – цієї допомоги не буде". Ні, це не спосіб нашої співпраці", - підкреслив Маасікас.

Нагадаємо, Європейський Союз у жовтні має ухвалити директиву, яка передбачатиме можливість конфіскації російських активів, які перебувають під санкціями ЄС.