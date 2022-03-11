Для конфіскації активів осіб, на яких накладені санкції ЄС через агресію РФ, створять оперативну групу, – Венедіктова

Українська міжвідомча група, яка розшукує активи воєнних злочинців, скоординує свою роботу з європейськими колегами.

Для арешту та конфіскації активів осіб, на яких накладені санкції Європейського Союзу у зв'язку з агресією Росії, створять оперативну групу “Freeze and seize”.

Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова з посиланням на комісара ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерса.

“Наша міжвідомча група, яка розшукує активи воєнних злочинців, щоб скерувати їх у дохід держави для відбудови України, обов'язково скоординує свою роботу з європейськими колегами”, – зазначила генпрокурорка.

Вона також розповіла, що Genocide Network провела позачергове засідання, присвячене Україні.

“Оперативна реакція та допомога Genocide Network, Євроюсту, Єврокомісії та Міжнародного кримінального суду надважлива для нас зараз”, – зазначила Венедіктова.

Окрім того, президент Євроюсту Ладіслав Хамран пообіцяв всебічну підтримку міжнародним спільним слідчим групам у розслідуванні воєнних злочинів РФ в Україні. Наразі вже 5 країн – Польща, Литва, Естонія, Німеччина та Словаччина – відкрили такі національні розслідування.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан зазначив, що його команда вже почала розслідування і закликав всіх до мобілізації правосуддя.

“Ця мобілізація нині надзвичайно важлива, як і координація зусиль всіх партнерів для розслідування жахливих злочинів, вчинених у результаті російського вторгнення. Спільними зусиллями обов'язково притягнемо всіх винних до відповідальності як на національних, так і міжнародних рівнях”, – підсумувала очільниця ОГП.

Нагадаємо, Велика Британія оголосила про санкції проти семи російських олігархів, зокрема Романа Абрамовича та Олега Дерипаски. Загальна сума санкцій становить 15 мільярдів фунтів стерлінгів (майже 20 млрд доларів).