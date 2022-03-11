Мешканці прикордоння з Україною кажуть, що чули вибухи, але не в Копанах. Бомби впали й на українську територію.

Росія вчинила збройну провокацію, аби виправдати втягування Білорусі у війну проти України. Два літаки ЗС РФ завдали артудару по селу у Брестській області Республіки Білорусь.

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

За даними Держприкордонслужби, сьогодні о 14:30 російські літаки вилетіли з аеродрому "Дубровиця" (Білорусь), зайшли на територію України, розвернулись над нашими н.п. Городичі та Тумені, після чого завдали вогневого ураження по населеному пункту Копани (Білорусь).

Зараз 9-й прикордонний загін спостерігає зайняття цього населеного пункту ворогом.

"Це провокація! Мета – втягнути Збройні сили Республіки Білорусь у війну з Україною!" – наголошують у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Оновлення. Бомби з російських літаків упали не лише на білоруську територію, а й на українську – у Волинській області, повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

Він оприлюднив фото, зроблені українськими прикордонниками за кількасот метрів до кордону з Білоруссю.

Фото: Pravda Gerashchenko

Фото: Pravda Gerashchenko

Фото: Pravda Gerashchenko

Оновлення 17:50. Білоруське опозиційне видання "Наша Ніва" повідомляє, що мешканці Столинського району підтверджують інцидент біля білорусько-українського кордону. Схоже, вибухи були, але не в Копанах, як повідомляли спочатку, а в напрямку Буглича.

Мешканці села Варані Столинського району розповідають, що о 15:02 було три вибухи та задимлення. Дуже сильні вибухи.

"Моя мама живе дуже близько до кордону. Вона сказала, що в її будинку тремтіли вікна. Зараз прикордонники почали їздити, так багато їх пройшло. Літак летів, летів, а потім вибухнув. Так воно і було", – кажуть у Варані.

Інший житель села цього села розповів, що "щось було" близько 15:00 11 березня. "Ми не знаємо, що сталося. Були вибухи: Копани, Лютий Бор, Бухличі, з іншого боку. Літаків не було видно, але щось гуло", – сказав чоловік.

Також мешканці сіл у Столинському районі Білорусі кажуть, що чотири літаки пролетіли над Столиним у бік України, а потім пролунали вибухи.

"Я житель села Столинського району, але далеко від Копанів. Вибухів не було чути. Але звуки літаків сьогодні було чути п’ять разів, чого раніше не було", – додав інший білорус.

"Барановичі. Вони цілий день летять на південний схід і повертаються звідти", – розповідають місцеві мешканці.

Тимчасом у Міністерстві оборони Білорусі інформацію про удар авіації по білоруських селах назвали "божевіллям".

"Міністерство оборони однозначно стверджує, що інформація про ракетний удар по білоруському селу є відвертою нісенітницею", – заявила речниця Міноборони Інна Горбачова.

Раніше глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що Росія готує серію кривавих провокацій, щоб змусити керівництво Білорусі до війни проти України. Він закликав білорусів не дати Кремлю знищити майбутнє їхньої країни.