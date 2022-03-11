Жінка, яка врятувалася з пологового у Маріуполі, народила дівчинку

Б'юті-блогерка Маріанна Підгурська, яка врятувалася після обстрілів пологового будинку в Маріуполі, 10 березня народила здорову дівчинку вагою 3200 г. Дитину назвали Веронікою, що означає "переможна".

Про це повідомляє Суспільне.

Родичка Маріанни Тетяна розповіла, що пологи були призначені на 9 березня. Дівчину шпиталізували раніше через постійні обстріли у місті та помістили у найближчу лікарню.

Вона була на 9-му місяці вагітності й мала народити саме в день, коли пологовий будинок був розбомблений російськими окупантами. Маріанна врятувалася. Її та інших постраждалих евакуювали.

"Зрозуміло, що швидше за все народжували у бомбосховищі, бо там безперервні обстріли по всьому місту", – розповіла родичка Маріанни .

Водночас сторінку Маріанни в Instagram почали атакувати російські користувачі. Дівчину звинувачують у тому, що ніякого авіанальоту не було, а сама Маріанна зіграла "роль вагітної".

Як повідомляли, під час бомбардування дитячої лікарні в Маріуполі загинули 3 людини, серед них – дитина.

9 березня російські окупанти скинули бомби на пологовий будинок №2 у Маріуполі. За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, знищено приміщення пологового, а також лікарні, дитячого відділення і терапії.