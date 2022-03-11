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Українська мати полоненого російського льотчика перепросила за сина

Жінка дізналася з новин про те, що її син потрапив у полон.

Українська мати полоненого російського льотчика перепросила за сина
Олексій Головенський

Служба безпеки України оприлюднила відеозвернення матері російського пілота Олексія Головенського із тимчасово окупованого Криму, яка проживає у Кременчуці на Полтавщині.

5 березня літак Су-25 майора Олексія Головенського збили над Миколаєвом, сам він потрапив у полон. 

Він розповів, що служить у військовій частині міста Саки в окупованому Криму. Починаючи з 24.02.2022 Головенський здійснив 7 бойових вильотів у зони вздовж берегової лінії Чорного та Азовського морів з метою радіолокаційної розвідки, радіотехнічної розвідки, прикриття зон чергування тощо.

Мати збитого пілота дізналася з новин про те, що її син потрапив у полон.

Жінка попросила пробачення за те, що не змогла «виростити достойну людину». 

11 березня майор Головенський разом з двома іншими полоненими російськими льотчиками дав пресконференцію, під час якої закликав військових РФ не воювати проти України.

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