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"Якби Захід виступив проти вторгнення в Крим у 2014 році, російсько-українській кризі вдалося б запобігти", – Ердоган

Туреччина не може ігнорувати акти агресії проти суверенітету сусідньої країни.

"Якби Захід виступив проти вторгнення в Крим у 2014 році, російсько-українській кризі вдалося б запобігти", – Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Анадолу

Якби Захід виступив проти вторгнення в Крим у 2014 році, російсько-українській кризі вдалося б запобігти. Туреччина не може ігнорувати акти агресії проти суверенітету сусідньої країни.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає агентство Анадолу.

За словами Ердогана, перша зустріч високого рівня між Росією та Україною на рівні міністрів закордонних справ на тлі кризи показує, що Анталійський дипломатський форум почав досягати своєї мети.

Президент Туреччини вважає, що Київ залишився сам у своїй праведній справі.

"Ми підтримуємо законну боротьбу українців і вважаємо неприйнятними кроки, які можуть кинути на неї тінь", – заявив Ердоган.

Президент Туреччини висловив надію на спокій, здоровий глузд, який переможе у російсько-українській війні "якомога швидше".

Також президент Туреччини знову закликав реформувати Раду Безпеки ООН.

Нагадаємо, вчора в Туреччині відбулися перемовини глав МЗС України та Росії. За їхніми підсумками Дмитро Кулеба заявив, що російська сторона продовжує висувати Україні ультиматуми для припинення вогню, який вона веде по мирних українцях. Мова про вимоги, раніше озвучені президентом країни-окупанта Володимиром Путіним.

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