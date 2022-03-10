Тимошенко взяла участь в установчому Саміті ЄНП і закликала закрити небо над Україною

У Саміті, який відбувся у Парижі, брали участь Президент ЄНП Дональд Туск, Президент Європарламенту Роберта Метцола, президенти, прем’єр-міністри та опозиційні лідери країн Європи.

Сьогодні, 10 березня, голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко та заступник Голови партії, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики Григорій Немиря взяли участь онлайн в установчому Саміті Європейської народної партії (ЄНП), де ключовою темою обговорення стало незаконне вторгнення РФ на територію України.

«Я дуже вдячна нашій родині ЄНП за допомогу та солідарність. Хочу закликати всіх вас у цей час, коли саме існування нашої держави, нашого народу стоїть на кону, не залишати Україну сам на сам з Росією. Тільки об’єднавшись, ми зможемо зупинити режим, який вбиває українців і тероризує всю Європу. Тільки так знову запанує мир та спокій на нашому континенті», – наголосила Юлія Тимошенко.

За її словами, Путін, який влаштував геноцид проти України, розуміє лише мову сили, і це підтвердили сьогоднішні переговори у Туреччині.

Тому лідерка «Батьківщини» закликала закрити небо над Україною, що дорівнює перемозі і збереженню сотні тисяч життів, забезпечити Україну високотехнологічною оборонною й летальною зброєю, направити миротворчий контингент ООН до України.

«Я хочу зараз закликати кожного, хто мене чує, закрити небо над Україною. Це не військова операція, це гуманітарна операція. Це врятує життя наших дітей, наші життя. ООН була створена для збереження миру. Не може зараз ця організація перебувати осторонь: навіщо тоді вона потрібна», – обурилася Юлія Тимошенко.

Вона наголосила, що «українцям безпрецедентно важко, але народ налаштований на перемогу».

«І ця перемога має стати нашою спільною перемогою над силами зла, які нищать мирне населення, мирну країну», – сказала вона.

Президент ЄНП Дональд Туск та Президент Європарламенту Роберта Метцола висловили солідарність з Україною та захоплення мужністю українського народу.

За результатами Саміту було ухвалено Резолюцію «Об’єднані у солідарності з Україною: захищаючи європейські цінності від путінської війни».

«Вторгнення російської армії в Україну змінило наш світ за одну ніч. Був здійснений не просто напад на Україну, під загрозою опинилися самі європейські цінності – більше, ніж в будь-який момент з часів завершення Другої світової війни. Ми вчимося на гіркому досвіді, що Росія не поділяє наші цінності миру, співпраці та поваги до суверенітету держави», – йдеться у Резолюції.

Підписанти документа також зазначили: «Наша єдність є безпрецедентною. Ми просимо наших партнерів та друзів приєднатися до цих зусиль і допомогти у повній імплементації санкцій. Ми сповнені рішучості ніколи не визнавати криваву бійню, яку влаштувала невинним людям путінська армія, та грубе порушення нею міжнародного права, Статуту ООН, та принципів, викладених в Гельсінському заключному акті 1975 року. Не лише Захід, а майже весь світ виступає єдиним фронтом проти повномасштабної військової агресії Росії в Україні».

У Саміті, який відбувся у Парижі, брали участь Президент ЄНП Дональд Туск, Президент Європарламенту Роберта Метцола, президенти, прем’єр-міністри та опозиційні лідери країн Європи.

Нагадаємо, Європейська народна партія є найбільшою та найвпливовішою політичною силою на європейському континенті. До її складу входять 80 партій та партнерів із 43 країн, Президент Європейської Комісії, 8 голів країн-членів ЄС та 3 голови країн, які не є членами ЄС, 9 членів Європейської Комісії. Вона має найбільшу фракцію в Європарламенті.