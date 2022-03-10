Росія не нападала на Україну і на інші країни нападати не планує, – Лавров

В Україні ми просто пояснили багаторазово.

Росія не нападала на Україну і не планує нападати на інші країни.

Про це міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив після перемовин з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Їхня зустріч відбулася сьогодні, 10 березня, у турецькій Анталії.

"Щодо вашого питання про те, чи плануємо ми нападати на інші країни – на інші країни ми нападати не плануємо. Ми і на Україну не нападали. В Україні ми просто пояснили багаторазово. Створюється ситуація, яка створює прямі загрози безпеці Російської Федерації", – сказав глава МЗС РФ на пресконференції.

З-поміж іншого, глава зовнішньополітичного відомства РФ заявив, що напад української сторони на "ДНР" і "ЛНР" "ретельно планувався вже цього місяця".

Після перемовин з Кулебою Лавров також заявив, що біологічна зброя, яку створюють в Україні за підтримки США, є етнічно орієнтованою.

Глава МЗС Росії визнав, що обстріл пологового будинку в Маріуполі був свідомим рішенням. За його словами, це була база ультрарадикального батальйону "Азов".

Нагадаємо, сьогодні в Туреччині відбулися перемовини глав МЗС України та Росії. За їхніми підсумками Дмитро Кулеба заявив, що російська сторона продовжує висувати Україні ультиматуми для припинення вогню, який вона веде по мирних українцях. Мова про вимоги, раніше озвучені президентом країни-окупанта Володимиром Путіним.