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Не існує компромісів, які пов’язані з нашою незалежністю, - Єрмак

У влади є всі дані про ймовірні сценарії поведінки російської армії в Україні.

Не існує компромісів, які пов’язані з нашою незалежністю, - Єрмак
Володимир Зеленський
Фото: Facebook Андрій Єрмак

Україна готова до переговорів про закінчення війни з Росією, але не поступиться своєю незалежністю і цілісністю. Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю "Українській правді"

За словами Єрмака, у влади є всі дані про ймовірні сценарії поведінки російської армії в Україні, і Україна готується до продовження боротьби. Однак президент розуміє і важливість мирних переговорів.

"Президент говорить, що ми готові до перемовин. Навіть сьогодні в мене питали іноземні журналісти, на які компроміси ми готові тощо. Я їм відповів, що ми готові говорити, зустрічатися. Але точно для нас не існує компромісів, які пов’язані з нашою незалежністю, з нашої територіальною цілісністю, з нашим суверенітетом, з нашою свободою", - зазначив Єрмак.

Глава Офісу президента також розповів, що в України досі немає розуміння частини російських вимог, як то "денацифікація". За словами Єрмака, українська армія показала свою силу і зараз має підключитись українська дипломатія.

"Для мене це загадка(що означає "денацифікація". - Ред.). Поки що те, що відбувається з нашою країною, я це і сприймаю, як денацифікацію – але в сенсі боротьби з цілою нашою нацією. Я не розумію іншого сенсу. Якщо вони (Росія. - Ред.) під час перемовин доведуть, що вони мають на увазі, я зможу вам сказати... Ми будемо боротися далі, щоби припинити, як можна скоріше, цю війну, але припинити на наших українських умовах", - резюмував Єрмак.

Нагадаємо, голова Офісу президента також розповів, як змінилася робота ОП під час війни.

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