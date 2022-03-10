Повідомляти СБУ про воєнні злочини окупантів можна тепер на гарячі телефонні лінії та е-пошту

На підтвердження фактів варто додавати фото- та відеоматеріали з першоджерела з зазначенням дати, місця та часу події.

Служба безпеки України розширила канали отримання інформації від громадян про воєнні злочини російських окупантів на території України.

Про це йдеться в телеграм-каналі СБУ.

Відтепер до чат-бота у Telegram додалися також гарячі телефонні лінії, електронна пошта та інші месенджери.

Отже, повідомляти про воєнні злочини РФ проти цивільного населення та військовополонених можна:

на офіційний чат-бот @russian_war_tribunal_bot,

на електронну пошту tribunal.2022.02.24@gmail.com.ua,

А також за телефонами цілодобової гарячої лінії:

Київстар: +38 (068) 1289229 (Signal, WhatsApp, Telegram)

Водафон: +38 (066) 6829937 (Signal, WhatsApp, Telegram)

Лайфсел: +38 (063) 0665937 (Signal, WhatsApp, Telegram)

На підтвердження фактів варто додавати фото- та відеоматеріали з першоджерела з зазначенням дати, місця та часу події.

“УВАГА! Матеріали з відкритих і загальнодоступних ресурсів (ЗМІ, соцмереж, месенджерів тощо) не надсилати!” – зазначили в СБУ.

Україна використає зібрані та систематизовані матеріали в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Нагадаємо, в Україні створено вебплатформу humanrights.gov.ua для ефективного збору й опрацювання інформації про порушення прав людини Російською Федерацією в Україні.