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Унаслідок авіаудару ворога по Коростеню на Житомирщині загинула людина

Ще двоє травмовані.

Фото: ДСНС

Опівночі 10 березня окупанти завдали авіаційний удар по території цілісного майнового комплексу в місті Коростень на Житомирщині.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Унаслідок зруйнувалися будівлі різного призначення та станції технічного обслуговування автомобілів.

У зруйнованих будівлях виникли пожежі.

Унаслідок вибухів одна особа загинула та дві отримали травми.

Також унаслідок авіаудару в Коростені сталося руйнування приватного гаража та меблевого цеху.

“Зазнали пошкоджень багатоквартирний двоповерховий та одноповерховий житлові будинки, адміністративна будівля та водогін. Загиблих і травмованих наразі немає”, – йдеться в повідомленні.

Фото: ДСНС

Нагадаємо, у Малині на Житомирщині внаслідок авіаудару окупантів загинули шестеро людей, зокрема троє дітей.

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