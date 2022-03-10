Опівночі 10 березня окупанти завдали авіаційний удар по території цілісного майнового комплексу в місті Коростень на Житомирщині.
Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Унаслідок зруйнувалися будівлі різного призначення та станції технічного обслуговування автомобілів.
У зруйнованих будівлях виникли пожежі.
Унаслідок вибухів одна особа загинула та дві отримали травми.
Також унаслідок авіаудару в Коростені сталося руйнування приватного гаража та меблевого цеху.
“Зазнали пошкоджень багатоквартирний двоповерховий та одноповерховий житлові будинки, адміністративна будівля та водогін. Загиблих і травмованих наразі немає”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Малині на Житомирщині внаслідок авіаудару окупантів загинули шестеро людей, зокрема троє дітей.