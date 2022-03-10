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Ескадри Чорноморського флоту РФ перебазувалися до Криму, – Одеська ОВА

Ніч в Одесі і в регіоні минула спокійно.

Ескадри Чорноморського флоту РФ перебазувалися до Криму, – Одеська ОВА
Фото: Mil.ru

Ескадри Чорноморського флоту РФ відійшли від Одеси до окупованого Криму і відклали висадку десанту на одеське узбережжя. 

Про це повідомив  речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Ніч в Одесі і в регіоні пройшла спокійно, що підтверджує міцність та ефективність стримування Одеським оборонним районом усіх ворожих намірів. Чорноморські ескадри Російської Федерації зараз перебазувалися до мису Тарханкут та озера Донузлав і не мають поки що наміру висаджувати морський десант на наше узбережжя, бо знають, чим для них це закінчиться…" – розповів Братчук.

Він наголосив, що Одеса ніколи не здавалася ворогу – не здасться і цього разу. "Бо Одеса – це Україна, з Одеси починається Україна", – наголосив Сергій Братчук. 

За словами Братчука, загалом на південному напрямку "ворога стримано на позиціях Херсон, Миколаїв, Кривий Ріг, Вознесенськ і Нововоронцовка Херсонської області". 

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