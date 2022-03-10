Захисники Маріуполя за добу знищили і пошкодили 16 одиниць техніки окупантів, ворожої піхоти вже ніхто не рахує

Українські морські піхотинці, які захищають Маріуполь, лише за вчора, 9 березня, знищили 4 російські танки та одну БМП. Гвардійці полку "Азов" знищили та пошкодили 11 одиниць броньованої техніки ворога, у тому числі знищили командно-штабну машину. Ворожої піхоти вже ніхто не рахує.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Окрема вдячність поліцейським, які патрулюють місто та допомагають його мешканцям. Люди вірять в оборонців: багато хто не хоче виїжджати, а більшості й нікуди. Декому важливо зберегти дім, навіть якщо він став руїною", – сказано в повідомленні.

Ворог тримає Маріуполь в оточенні з 1 березня.

У МВС наголошують: це не лише місто – це люди, це наші патріоти, які віддають життя за Україну.

Окупанти знищують місто щоденно. Для них немає принципів і моралі. Чи то дорога, чи блокпост, чи лікарня... Ми боремося заради дітей, заради жінок, заради батьків і, власне, задля нашого світлого майбутнього", – додають в міністерстві.

Нагадаємо, вчора, 9 березня, російські окупанти завдали артудару по пологовому будинку №2 у Маріуполі. За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, знищено приміщення пологового, а також лікарні, дитячого відділення і терапії. Згодом очільник ДонОВА повідомив, що загиблих після атаки на пологовий будинок в Маріуполі немає. Наразі відомо про 17 постраждалих серед персоналу і породіль.

З аступник міського голови Сергій Орлов повідомив, що за два тижні війни в Маріуполі загинули 1170 мешканців, 47 сьогодні поховали в братській могилі.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що тепер на окупантів чекає ще більш серйозна відсіч від Збройних сил України. "Так ось. До удару по пологовому будинку в Маріуполі це були "квіточки". Зараз, тварюки, почнеться зовсім інша війна!" - сказав Арестович.