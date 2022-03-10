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Росія намагатиметься заморозити кровопролиття в Україні через 7-10 днів, – Христо Грозєв

"Їм буде вигідніше навіть не називати війну закінченою, бо вони мають зізнатися, що вона втрачена, але зупинити її на якомусь замороженому етапі". 

Росія намагатиметься заморозити кровопролиття в Україні через 7-10 днів, – Христо Грозєв
Олеся Бацман і Христо Грозєв
Фото: скрін

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв вважає, що кровопролитна війна Росії проти України може закінчитися через 7-10 днів. На його погляд, країна-окупант розуміє, що слабшає, і їм вигідніше заморозити бойові дії.

Про це він сказав у інтервʼю Олесі Бацман.

"Складно назвати кінець, тому що це, скоріше за все, буде не уривчастий такий кінець – ось сьогодні закінчиться війна – боюся, це буде період, у якому буде незрозуміло, закінчилася війна чи ні. Але кровопролиття не буде більше, і це найголовніше. Ми наближаємося до цього, це питання тижня або 10 днів. Тому що позиції Росії послаблюються, вони це розуміють, і їм буде вигідніше навіть не називати війну закінченою, бо вони мають зізнатися, що вона втрачена, але зупинити її на якомусь замороженому етапі", – вважає розслідувач. 

Після замороження конфлікту в РФ може змінитися керівництво, припускає журналіст. 

Він додав, що оголосити закінчення війни для президента РФ Володимира Путіна буде складно, оскільки тоді стане точно зрозуміла кількість військових, яких ліквідували під час наступу на Україну. 

Грозєв також каже, що основним завданням розвʼязаної Росією війни було захоплення чи ліквідація політичного керівництва України. 

Нагадаємо, за оцінкою оборонного відомства США, Росія використала майже 100% військ, сконцентрованих на кордонах України. 

Втрати Росії в Україні за 14 днів війни перевищують 12 000 особового складу. 

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