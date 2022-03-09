"Авіабомба на пологовий будинок - це остаточний доказ того, що відбувається геноцид українців"

Президент Володимир Зеленський наголосив, що дії російський військових, які сьогодні нанесли ракетний удар по пологовому будинку в Маріуполі, - за межею звірства.

Про це він заявив у зверненні до українців.

"Європейці! Українці! Маріупольці! Сьогодні день, який визначає все. Визначає, хто на чиєму боці. Російські бомби упали на лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Дитячу лікарню. Працюючий пологовий будинок! Будівлі зруйновані. Станом на цей час 17 поранених. Розбір завалів ще триває. Люди вчасно почали ховатися від повітряної тривоги, від 500-кілограмових авіаційних бомб, які окупанти скидають на українські міста вже багато разів", - сказав Зеленський.

Президент також звернувся до росіян російською мовою.

"Детская больница. Роддом. Чем они угрожали Российской Федерации? Что это за страна такая – Российская Федерация, которая боится больниц и роддомов и уничтожает их? Там были маленькие бандеровцы? Или беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Это была денацификация больницы?", - запитав Зеленський.

Він наголосив, що те, що робили російські війська в Маріуполі - "вже навіть за межею звірства". Зеленський закликав країни заходу бути єдиними у засудженні цього воєнного злочину Росії.

"Усі зруйновані міста. Те, що вони зробили з Волновахою. Харковом. Ізюмом. Охтиркою. Черніговом. Бородянкою. Гостомелем. Житомиром. Та ще десятками українських міст, які ніколи не становили жодної загрози РФ. Зруйновані лікарні, зруйновані школи, церкви, будинки. І усі вбиті люди, вбиті діти. Авіабомба на пологовий будинок – це остаточний доказ. Доказ того, що відбувається геноцид українців. Європейці! Ви не зможете сказати, що не бачили, що відбувалося з українцями. Що відбувалося з маріупольцями. Ви бачили. Ви знаєте", - наголосив Зеленський.

Він закликав посилювати санкції проти РФ, щоб у неї більше не було жодної можливості продовжувати цей геноцид.

"Ви повинні тиснути на Росію так, щоб вони сіли за стіл переговорів і завершили цю звірячу війну", - зазначив Зеленський.

Далі президент знову звернувся до російських окупантів.

"В Москве знают, что Мариуполь – это тоже Донецкая область. Мы столько слышали от России о жителях Донецкой области. Столько обвинений, столько требований... И мы видим сейчас – как в России на самом деле относятся к Донецкой области. К простым людям, которые живут в домах Мариуполя. Работают на предприятиях Мариуполя. Лечатся в больницах Мариуполя. И рожают детей в родильных домах Мариуполя. Мы НЕ делали и никогда бы НЕ сделали ничего подобного этому военному преступлению ни с одним из городов Донецкой или Луганской областей. Ни с одним из городов на земле. Потому что мы – люди. А вы?", - сказав Зеленський.

Президент також розповів, що говорив сьогодні з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен, спікеркою палати представників США Ненсі Пелосі, премʼєр-міністром Британії Борисом Джонсоном.

"Партнери повністю поінформовані про те, що відбувається у нашому Маріуполі. І про ситуацію в усіх регіонах України, де тривають бойові дії. Працюємо, щоб Росія відчула наслідки своїх дій. Робимо все для того, щоб нарешті убезпечити наше небо. Я вдячній абсолютній більшості українців, які підтримують цю позицію. Які збирають підписи, переконують своїх знайомих на Заході, пишуть у соцмережах, організовують мітинги.

"Ми маємо разом повернути деяким лідерам Заходу сміливість. Щоб вони нарешті зробили те, що повинні були зробити ще у перший день вторгнення. Або закрити українське небо від російських ракет і бомб. Або дати нам бойові літаки, щоб ми все зробили самі. Пауза без рішення стала вже просто вбивчою", - додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 9 березня, російські окупанти завдали артудару по пологовому будинку №2 у Маріуполі. За інформацією начальника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, знищено приміщення пологового, а також лікарні, дитячого відділення і терапії. Згодом очільник ДонОВА повідомив, що загиблих після атаки на пологовий будинок в Маріуполі немає. Наразі відомо про 17 постраждалих серед персоналу і породіль.

З аступник міського голови Сергій Орлов повідомив, що за два тижні війни в Маріуполі загинули 1170 мешканців, 47 сьогодні поховали в братській могилі.

Президент Володимир Зеленський вкотре закликав Європу закрити небо над Україною. Перша леді України Олена Зеленська також відреагувала на бомбардування Росією полового будинку та дитячої лікарні в Маріуполі. Вона закликала закрити небо і наголосила, що російські ворожі літаки вже відкрито знищують мирне населення.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що тепер на окупантів чекає ще більш серйозна відсіч від Збройних сил України. "Так ось. До удару по пологовому будинку в Маріуполі це були "квіточки". Зараз, тварюки, почнеться зовсім інша війна!" - сказав Арестович.