18 одиниць техніки російських окупантів розбила тероборона на Сумщині

Арсенал українських Збройних сил поповнили три бронетранспортери, декілька САУ "Гвоздика", 2 вантажівки та міномет.

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Бійці територіальної оборони ЗСУ розбили 18 одиниць техніки російських окупантів у Сумській області.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Генштабу.

Окупанти намагалися зайти в один з населених пунктів.

"Чергові трофеї поповнили арсенал Збройних Сил - 3 бронетранспортери, декілька САУ «Гвоздика», пара вантажівок та міномет", - повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, у ніч на 9 березня російські окупанти розбомбили житлові райони Сум, загинули 22 людини, зокрема три дитини.

Із Сум виїхали 25 евакуаційних автобусів з понад тисячею людей. Гуманітарним коридором рухаються 6000 цивільних автомобілів з понад 20 тисячами осіб.