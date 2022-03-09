Гуманітарним коридором рухаються шість тисяч цивільних автомобілів з понад 20 тисячами людей.

Евакуація мирних людей із міста Суми, які потерпають від навали російських окупантів, триває. Сьогодні із Сум виїхало 25 евакуаційних автобусів з понад тисячею людей.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його словами, сьогодні, 9 березня, гуманітарним коридором рухаються шість тисяч цивільних автомобілів з понад 20 тисячами людей.

Гуманітарний коридор працюватиме сьогодні до 21:00.

У ніч на сьогодні Тимошенко повідомив, що 8 березня із Сум вдалося успішно евакуювати близько 5 000 людей та більш ніж 1 000 приватних авто. Таким чином, наголосив він, перші два етапи евакуації із цього міста відбулись успішно.

Перша колона з 22 автобусів прибула в Полтаву. Це були 1 100 іноземних студентів, які продовжать евакуацію поїздом до Львова.

Друга евакуаційна колона з 39 автобусів також прибула на Полтавщину. Це діти, жінки, літні люди, іноземні студенти. За бажанням люди зможуть залишитись у Полтаві або продовжити евакуацію до Львова.