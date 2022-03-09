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Зеленський до російських окупантів: "Ви ще можете врятуватися, якщо просто підете"

Президент України наголосив, що загарбників в Україні ніщо не чекає, крім полону або загибелі.

Зеленський до російських окупантів: "Ви ще можете врятуватися, якщо просто підете"
Володимир Зеленський
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Володимир Зеленський звернувся до російських окупантів, солдатів, із закликом покинути Україну, щоб врятувати свої життя.

Про це він сказав під час відеозвернення 9 березня.

"Російські солдати! У вас є шанс вижити. Майже два тижні нашого спротиву показали вам, що ми не здамося. Тому що це наш дім... Ви ще можете врятуватися, якщо просто підете. Не вірте своїм командирам, коли вони говорять вам, що ще є шанс в Україні. Вас тут ніщо не чекає, крім полону, крім загибелі. Ви забираєте наші життя, а віддасте свої", - наголосив президент.

Він зауважив, що "ми воюватимемо, поки не повернемо свою землю і поки не відповімо сповна за всіх наших убитих людей. За вбитих дітей".

"Масштаб нашої відповіді - максимальний. У них тільки техніка по максимуму. У нас до техніки ще й наш народ... Танки ворога, бронемашини, боєприпаси тепер працюватимуть на нашу оборону, на наше життя, на нашу країну. Що може бути більш принизливе для окупантів - ми будемо бити ворога його ж зброєю на додачу до нашої", - додав Зеленський.

Президент сказав, що "потрібно закінчувати цю війну. Потрібно повертатися до миру. Ідіть з наших будинків, ідіть до себе".

Нагадаємо, Зеленський повідомив про підготовку до наступного раунду переговорів після того, як українська делегація повернулася з перемовин у Білорусі.

Полонені російські окупанти закликали інших військових-загарбників скласти зброю. На брифінгу в "Інтерфакс-Україна" вони розповіли, що не очікували війни проти мирного населення.

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