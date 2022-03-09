Німецький PEN не підтримує культурний бойкот Росії

Німецький PEN-клуб опублікував на своєму сайті заяву про солідарність з Україною і водночас висловив занепокоєння з приводу хибних, на його думку, закликів до культурного бойкоту Росії. Про це повідомило Суспільне.

Німецький PEN також вважає, що не лише українці є жертвами війни, розв’язаної Володимиром Путіним.

"Усі, хто помирає в цій злочинній агресивній війні, є жертвами: і українські мирні жителі, і українські солдати, які захищають свободу своєї країни від тоталітаризму і свавілля. Часто обмануті і завжди погано оснащені російські солдати, які гинуть, борючись за фантазії та параною Путіна, теж є жертвами цього порушення міжнародного права", - йдеться в заяві.

Організація також зазначила, що Центр підтримує економічний тиск Європи та ізоляцію путінського режиму на міжнародному рівні. Однак в організації занепокоєні, що часткові санкції (як-от відключення від системи SWIFT лише частини російських банків) можуть викликати оманливе враження, ніби ЄС солідарні лише доти, поки це не буде коштувати надто дорого.

Поза тим, заклики України бойкотувати Росію не лише в економічному плані, а й у культурному (до прикладу – ігнорувати книги російських авторів, не виконувати п’єси, написані росіянами), можуть привести, на думку авторів заяви, до програшу в людяності та торжества безумства, адже такі заходи вдарять не лише по прихильниках режиму, а й по тих, хто виступає проти тиранії Путіна та війни в цілому.

Як аргумент у заяві наведено слова президента PEN-клубу Деніза Юджеля: "Ворог – Путін, а не Пушкін, Толстой чи Ахматова. PEN-клуб підтримує усіх людей у всіх країнах, які хочуть жити в мирі, вільно й гідно".

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти обстріляли Маріупольський пологовий будинок. За попередніми даними, є жертви.