У Палермо пройде фестиваль української культури, присвячений воєнним подіям

Фото: izolyatsia.org дизайн Алевтини Кахідзе

У Палермо 11 березня – 10 квітня 2022 відбудеться фестиваль української культури “Ucraina. La terra di confine”, який пропонує всім, хто стежить за розгортанням війни в Україні, відкрити для себе людський вимір історичних подій останніх 8 років. Про це повідомила пресслужба фестивалю.

За задумом, переглянувши документальні та ігрові фільми, роботи українських фотографів і художників, глядач познайомиться із сучасними українськими мистецькими практиками і побачить цікавий самобутній європейський культурний продукт. Кураторкою фестивалю стала Катерина Філюк, організаторами - університет Палермо, комуна Палермо та Посольство України в Італії.

"Мистецтво дає можливість говорити тим, хто зазвичай складає цифри у статистичних чи військових звітах, дозволяє говорити людині з людиною про пережите і побачене, осмислювати власний досвід і зіставляти його зі своїм", - йдеться в заяві організаторів.

Усі культурні заходи (окрім допрем’єрного показу фільму «Відблиск» Валентина Васяновича, вартість квитка – 5 євро) безкоштовні. Також у рамках фестивалю буде здійснено збір коштів із метою передачі організаціям, що намагаються запобігти гуманітарній кризі в Україні.

Програма фестивалю:

11 березня - 31 квітня, LA FONDAZIONE SANT’ELIA, SALA CAVALLERIZZA

Via Maqueda, 81, Palermo

Виставка фоторобіт Олександра Глядєлова “Війна” 2014-2020

Олександр Глядєлов працював військовим кореспондентом на сході України, де з 2014 по 2020 рік знімав бої українських військових і сепаратистів, яких підтримувала регулярна російська армія.

12 березня, 18.00, CINEMA VITTORIO DE SETA

Cantieri Culturali alla Zisa, Via Paolo Gili, 4, Palermo

"Земля блакитна, ніби апельсин"

Режисерка - Ірина Цілик

2020 рік

Документальний

74 хв.

У фільмі йдеться про сім'ю, яка живе в так званій червоній зоні Донбасу, де вже шостий рік тривають воєнні дії. Буденність для цивільних людей у прифронтовій зоні докорінно змінилася. 36-річна Ганна сама виховує чотирьох дітей. Обстріли у Красногорівці, де живуть герої стрічки, не припиняються. Але попри всі труднощі, ця родина є дуже дружною і життєрадісною. Мама й діти грають на музичних інструментах і, що найцікавіше, знімають самотужки фільми про своє життя під час війни.

20 березня, 18.00, CINEMA VITTORIO DE SETA

Cantieri Culturali alla Zisa, Via Paolo Gili, 4, Palermo

"Погані дороги"

Режисерка - Наталка Ворожбит

2020 рік

Драма, воєнний

124 хв.

П’ять розбитих доріг. П’ять історій про любов, ненависть, довіру, зраду і порушення особистих кордонів на фоні порушення кордонів державних.

26 березня, 18.00, CINEMA VITTORIO DE SETA

Cantieri Culturali alla Zisa, Via Paolo Gili, 4, Palermo

"Цей дощ ніколи не скінчиться"

Режисерка - Аліна Горлова

2020 рік

103 хв.

«Цей дощ ніколи не скінчиться» веде глядачів потужною та візуально захопливою подорожжю крізь нескінченний людський цикл війни та миру. Фільм слідкує за життям 20-річного Андрія Сулеймана, який намагається забезпечити собі стале майбутнє, водночас працюючи з жертвами збройних конфліктів. Від конфлікту в Сирії до війни в Україні — існування Андрія ніби обрамлене вічним потоком життя і смерті.

10 квітня, 18.00, CINEMA VITTORIO DE SETA

Cantieri Culturali alla Zisa, Via Paolo Gili, 4, Palermo

"Вулкан"

Режисер - Роман Бондарчук

2018 рік

Драмеді

106 хв.

Лукас вирушає на кордон із Кримом у складі моніторингової місії ОБСЄ. Але після дивних збігів обставин він опиняється у містечку на півдні України, де зустрічає місцевого дивака на ім'я Вова. Слідуючи за Вовою, Лукас повільно занурюється у світ української провінції, де життя відірване від усякої логіки чи структури.

25 березня, 17.00, ZACentrale

Cantieri Culturali alla Zisa, Via Paolo Gili, 4, Palermo

«Зализуючи Pани Війни». Презентація книги Лії Достлєвої та Андрія Достлєва

Соляну лампу-танк, навколо якої обертається історія, розказана у книзі, митці придбали в сувенірному магазині Бахмута наприкінці 2016 року. Достлєви, які з початком війни вимушені були тікати з рідного Донецька і зараз мешкають у Познані, Польща, почали повільно кожного дня лизати сіль. У такий спосіб вони намагалися показати, що війна, навіть якщо вона далеко, існує кожного дня і завдає нових ран усім, хто в неї втягнутий. Сіль на лампі остаточно закінчилася у 2021 році, але не закінчилася війна.

Бахмут (колишній Артемівськ), що на сході України, завжди був знаний завдяки своїм соляним копальням. Протягом короткого часу у 2014 році місто було окуповане проросійськими терористами з так званої «ДНР». Різноманітні соляні лампи завжди були важливою частиною сувенірної індустрії, але саме ці, у формі танка, з'явилися тільки після звільнення міста українськими військовими.

Такі сувеніри — це тільки дрібний аспект загальної травматизації українського суспільства, яку спричинила війна, що почалася у 2014 році. З цією травматизацією нам, українцям, ще доведеться давати собі раду, і це буде довгий і складний процес, який може зайняти роки. Одна з багатьох ран війни, які нам доведеться зализати.

25 березня, 11.00-18.30, CENTRO INTERNAZIONALE DI FOTOGRAFIA

Cantieri Culturali alla Zisa, Via Paolo Gili, 4, Palermo

«На передовій». Презентація фоторобіт, що документують війну в Україні.

IZOLYATSIA, 89books та Centro Internazionale di Fotografia закликають українських фотографів надсилати свої останні роботи, що відображають бойові дії, які точаться цими днями в Україні. Фоторепортажі з вулиць, охоплених війною, портрети близьких і рідних людей - свідків військового конфлікту, ці фотографії дозолять подивитися ізсередини на трагедію, яку переживає український народ протягом цих тижнів війни.

16 березня, 21.00, CINEMA ROUGE ET NOIR

Palermo Piazza Verdi, 8, Palermo

Допрем’єрний показ фільму «Відблиск» Валентина Васяновича, представленого в головній конкурсній програмі на здобуття «Золотого лева» 78-го Венеційського кінофестивалю.

За підтримки Associazione Wilder, Cinema City та Cinema Rouge et Noir. Вартість квитка: 5 євро.

"Відблиск"

Режисер - Валентин Васянович

2021 рік

Військова драма

125 хв.

Український цивільний, а згодом військовий хірург Сергій потрапляє в полон російської армії під час російсько-української війни на сході України. Перебуваючи в полоні, Сергій стає свідком страшних сцен приниження, знущання та катування українців з боку російських окупантів. Під час обміну полоненими між Україною та Росією Сергій звільняється з полону, повертається до свого колишнього життя та намагається знайти сенс життя, відбудовуючи відносини з колишньою дружиною та з дочкою. Він по-новому вчиться бути людиною, бути батьком, який уміє любити та підтримувати своїх близьких.

Нагадаємо, Валентин Васянович нещодавно заявив: “Так, я залишаюся в Києві. Я хочу бути серед людей, котрі усвідомлюють свою етнічну, культурну, політичну належність. Хочу бути серед цих людей, щоб отримати важливий досвід, котрий допоможе мені створювати правдиві історії про них”.