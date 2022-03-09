Нікіта Кадан пообіцяв передати гроші Шевченківської премії волонтерським програмам

У номінації візуальне мистецтво Шевченківською премією нагородили Нікіту Кадана та Тиберія Сільваші. Кожен з них отримає по 397 тисяч гривень.

Художник Нікіта Кадан пообіцяв передати грошову частину Шевченківської премії волонтерським програмам, які підтримують літніх людей у Києві. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

"Сьогодні (14-й день вторгнення) мене нагородили Національною Шевченківською премію за мою виставку "Камінь б'є камінь." Гроші (якщо я їх отримаю у цей дуже непростий період) будуть перераховані волонтерським програмам, які займаються підтримкою літніх людей у Києві. Зараз я розшукую їх (щоб передавати ліки та інше). Це (нагорода. - Ред.) стало для мене справжньою несподіванкою. Ми розділили нагороду в номінації візуальне мистецтво з Тиберієм Сільваші", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, 9 березня Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка назвав переможців. У номінації "Візуальне мистецтво" премію отримали митець Микита Кадан з персональною виставкою "Камінь б’є камінь" і Тіберій Сільваші за інсталяцію "Крила".