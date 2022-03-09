Українські художники створили проєкт «Лист з фронту»

Музей сучасного мистецтва Castello di rivoli, розташований в Турині, представить проєкт «Лист з фронту», що складається з кіноробіт і рухомих зображень сучасних художників України. Кураторами проєкту є художник Нікіта Кадан і Джулія Коллетті.

Деякі українські митці, які беруть участь у проєкті, перебувають в українських містах у облозі, інші встигли виїхати в прикордонні райони чи в сусідні країни. Серед учасників АнтиГОННА, Нікіта Кадан, Ярослав Футимський, Микола Карабінович, Дана Кавеліна, Аліна Клейтман, Юрій Лейдерман, Катя Лібкінд, Ярема Малащук і Роман Хімей, Лада Наконечна, група «Р.Е.П.», Андрій Рачинський та Даніїл Ревковський, Олексій Сай.

Проєкт розпочнеться 10 березня розмовою Нікіти Кадана та Кароліни Христов-Бакаргієвої та триватиме до 13 березня з 11:00 до 19:00 години. Показ транслюватиметься в Театрі Кастелло ді Ріволі з 10 до 13 березня з 11:00 до 19:00, а починаючи з 11 березня також на сторінці Digital Cosmos та на вебсторінці Il Giornale dell’Arte.

«Що більша дистанція між нами, то більше ми відчуваємо нашу вимогу припинити російську агресію проти України. Ми не можемо бути більш солідарними, аніж зараз — у той час, коли ми стикаємося з тим, що роки політичної боротьби перебувають під загрозою зникнення та поглинання димом. Добірка кіноробіт і рухомих зображень, представлених на цю тему, не говорить суто про війну. Вони радше свідчать про роботу, яку було зроблено (або ми думали, що зробили), щоб запобігти конфлікту. Ці твори можна розглядати як передчуття очевидної та неминучої катастрофи, яке надто часто в історії України можна було відчути», — розповідають митці про проєкт.

Нагадаємо, незважаючи на війну, Україна візьме участь у Венеційській бієнале. Про це повідомили куратори українського павільйону.