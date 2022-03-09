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Незважаючи на війну, Україна візьме участь у Венеційській бієнале

Команді вдалося евакуювати фрагменти роботи Павла Макова «Фонтан виснаження» з Києва.

Незважаючи на війну, Україна візьме участь у Венеційській бієнале
Архітектурне рішення проєкту національного павільйону України на 59-й Венеційській бієнале сучасного мистецтва
Фото: надано офісом «ФОРМА»

Незважаючи на війну, Україна візьме участь у Венеційській бієнале. Про це повідомило видання Yourart з посиланням на кураторів українського павільйону. 

Під час відеоконференції з організаторами та міжнародними кураторами Венеційської бієнале вони повідомили, що відновили роботу над бієнальним проєктом. Команді вдалося евакуювати фрагменти роботи Павла Макова «Фонтан виснаження» з Києва, де ведуться активні воєнні дії. Решту проєкту команда планує відтворити у Венеції. На думку кураторів, шанс представити Україну на найважливішому мистецькому форумі у світі роботою Павла Макова допоможе Україні отримати власний голос і боротися з російською агресією не лише на території своєї країни, а й у міжнародному культурному просторі.

«У такі часи присутність України на виставці важлива як ніколи раніше. Коли Росія заперечує саме право на існування нашої культури, ми мусимо продемонструвати світові наші досягнення», — коментують куратори павільйону Марія Ланько, Лізавета Герман і Борис Філоненко.

Нагадаємо, 24 лютого команда українського павільйону оголосила про зупинку своєї роботи над проєктом для 59-ї Венеційської бієнале через повномасштабне вторгнення Росії. На момент цієї заяви художник Павло Маков перебував з родиною в Харкові, а всі троє кураторів перебували в Києві. Зараз обидва міста бомбардують війська РФ.

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