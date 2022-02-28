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Художники Російського павільйону відмовились від участі у Венеційській бієнале

Куратор павільйону підтримав їхнє рішення.

Художники Російського павільйону відмовились від участі у Венеційській бієнале

Художники Олександра Сухарєва та Кирило Савченко, які мали представляти Росію на 59-й Венеційській бієнале, відмовились від участі. Заяву про це художники зробили на фейсбуці, у спільному пості: «Мистецтву немає місця в той момент, коли мирне населення гине під обстрілами, коли громадяни України ховаються у сховищах, а протестувальникам у Росії затикають рота. Як людина, що народилася в Росії, я не експонуватиму свою роботу в Російському павільйоні на Венеціанській бієнале».

Рішення художників підтримав куратор Російського павільйону Раймундас Малашаускас, який повідомив у соцмережах про те, що залишає посаду куратора павільйону. У своїй заяві Малашаускас висловлює солідарність із художниками. У той самий час він закликав «не дискримінувати і не піддавати ізоляції російських громадян через тоталітарну політику та дії їхньої держави».

Нагадаємо, під час наступу російських військ у смт Іванків Київської області згорів історико-краєзнавчий музей, де зберігалось близько двох з половиною десятків робіт художниці Марії Примаченко.

Ксенія БілашКсенія Білаш, редакторка відділу "Культура"
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