Українські кібервійська хакнули телефонний довідник вищого керівництва Росії
Українські кібервійська хакнули телефонний довідник вищого керівництва Росії
ЗСУ знищили біля Прилук російську танкову роту
ЗСУ знищили біля Прилук російську танкову роту
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих (оновлено)
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
На Житомир з території Білорусі запустили "іскандери"
В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА
В Ірпені танковий бій, Бровари готуються до бою, - ОДА
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
У центр Харкова прорвалась техніка окупантів, йдуть бої
У центр Харкова прорвалась техніка окупантів, йдуть бої
ГоловнаСуспільствоВійна

Комендантська година в Києві віднині діятиме з 20-ї вечора по 7-му ранку

Пересуватися містом у цей час зможуть тільки власники спеціальних перепусток нового зразка військового коменданта Києва.

Комендантська година в Києві віднині діятиме з 20-ї вечора по 7-му ранку
Фото: НПУ

Комендантська година в Києві відсьогодні триватиме з 20:00 до 07:00. Пересуватися містом у цей час зможуть тільки власники спеціальних перепусток нового зразка військового коменданта Києва.

Таке повідомлення мера столиці Віталія Кличка поширив канал КМДА в Telegram.

"Перепустки, видані до цього, скасовуються. Наголошуємо: перепустки видаються лише для транспорту. Пересуватися пішки в комендантську годину суворо заборонено! Цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога", – зазначили в повідомленні. 

Під час комендантської години вийти з домівок можна в разі оголошення повітряної тривоги, щоб пройти в найближче укриття.

Нагадаємо, у дозволений для пересування містом час не можна їздити смугою громадського транспорту. Порушники вважатимуться членами ДРГ, щодо них будуть застосовувати відповідні заходи.

Сьогодні з 8-ї ранку запрацювали продуктові магазини. Список відкритих аптек можна дізнатись тут. Здати кров у Києві для поранених бійців можна за адресами: Петра Запорожця, 26 та Максима Берлінського, 12. Найбільша потреба – в донорах з негативним резусом. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також