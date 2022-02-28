Комендантська година в Києві віднині діятиме з 20-ї вечора по 7-му ранку

Пересуватися містом у цей час зможуть тільки власники спеціальних перепусток нового зразка військового коменданта Києва.

Комендантська година в Києві відсьогодні триватиме з 20:00 до 07:00. Пересуватися містом у цей час зможуть тільки власники спеціальних перепусток нового зразка військового коменданта Києва.

Таке повідомлення мера столиці Віталія Кличка поширив канал КМДА в Telegram.

"Перепустки, видані до цього, скасовуються. Наголошуємо: перепустки видаються лише для транспорту. Пересуватися пішки в комендантську годину суворо заборонено! Цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога", – зазначили в повідомленні.

Під час комендантської години вийти з домівок можна в разі оголошення повітряної тривоги, щоб пройти в найближче укриття.

Нагадаємо, у дозволений для пересування містом час не можна їздити смугою громадського транспорту. Порушники вважатимуться членами ДРГ, щодо них будуть застосовувати відповідні заходи.

Сьогодні з 8-ї ранку запрацювали продуктові магазини. Список відкритих аптек можна дізнатись тут. Здати кров у Києві для поранених бійців можна за адресами: Петра Запорожця, 26 та Максима Берлінського, 12. Найбільша потреба – в донорах з негативним резусом.