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Україна вимагає від РФ повного виведення військ, включно з Кримом і Донбасом, – Арестович

Українська делегація не буде висвітлювати перебіг перемовин до спільного комюніке. 

Україна вимагає від РФ повного виведення військ, включно з Кримом і Донбасом, – Арестович
Фото: скрін

Українська сторона вимагає повного виведення ворожих військ зі своїх територій, включно з Кримом і Донбасом.

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив у ефірі "Настоящего времени". Він згодом у коментарі зауважив, що це його особиста позиція, а не делегації, яка нині веде переговори з представниками країни-агресора. 

"Очолює нашу делегацію міністр оборони Олексій Резніков. Присутні Михайло Подоляк – радник голови Офісу президента, керівник фракції "Слуга народу", представники МЗС і парламенту і керівник ТКГ", – зазначив Арестович.

Він додав, що українська делегація не буде висвітлювати перебіг перемовин до спільного комюніке. Але позиція України зрозуміла – жодних російських ультиматумів. Коли РФ запропонувала перші перемовини і заявила, що Україна має капітулювати, ми від переговорів відмовились. Потім Росія попросила про переговори вдруге.

"Наші умови зрозумілі. Припинення вогню та виведення всіх російських військ – я думаю, те, що лежить на столі. І на Донбасі, і в Криму. Всіх військ із території України. Усе одно поховаємо усіх, краще піти добровільно", – сказав він. 

Нагадаємо, учора Лукашенко і Зеленський домовились про перемовини делегацій України і РФ на кордоні.

27 лютого вранці медіа країни-окупанта написали, що перемовники від Росії прибули в Білорусь для переговорів з Україною і готові зробити це в Гомелі. Президент Володимир Зеленський відповів, що ми готові до перемовин у будь-якій країні, з території якої по Україні не пускають ракети. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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