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Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих

На місце трагедії їдуть швидкі.

Росія вдарила по Харкову "градами", десятки загиблих
Фото: скрин відео

Харків щойно зазнав масованого удару "градами". Десятки загиблих і сотні поранених.

На місце трагедії їдуть швидкі, повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

Він оприлюднив відео обстрілу.

Уранці понеділка, 28 лютого, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що в Харкові всю ніч відбивали наступ російських окупантів і знищували колони техніки на підходах до позицій. Нині місто повністю контролюється ЗСУ.

Голова ОДА зазначив, що з 15:00 понеділка, 28 лютого, до ранку вівторка, 1 березня, на Харківщині запровадять комендантську годину. Голова ОДА запевнив, що ситуація контрольована. Боротимуться з диверсантами.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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