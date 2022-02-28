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У Дніпрі та області ситуація стабільна і спокійна, – обласна адміністрація

Правоохоронці несуть службу в посиленому режимі.

Станом на ранок понеділка, 28 лютого, ситуація у Дніпропетровській області повністю контрольована. На вулицях міста спокійно, штаб працює цілодобово.

Про це розповів на брифінгу голова Дніпропетровської ОДА, керівник Ради оборони Дніпропетровської області Валентин Резніченко.

«Правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. Охороняють об’єкти критичної інфраструктури. Жителі об’єдналися. Створюють волонтерські штаби. Записуються до Сил територіальної оборони. Допомагають патрулювати вулиці. Тільки разом зможемо захистити область та Україну», - заявив Резніченко.

За його словами, в області не зафіксовано спроби мародерства. Лікарні, аптеки, магазини працюють, продукти, медикаменти, вода в наявності.

Водночас в області досі залишатиметься комендантська година з 20:00 до 6:00.

«Прошу всіх чітко дотримуватися комендантської години. Залишатися вдома, у безпеці. Це зараз принципово. У такий спосіб ви допоможете запобігти спробам вторгнення», – пояснив голова ОДА.

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