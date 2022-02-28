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Укрзалізниця оновила графік поїздів на 28 лютого

З Києва планують призначити додаткові евакуаційні рейси до кордону з ЄС.

Укрзалізниця оновила графік поїздів на 28 лютого
Фото: Александр Рудоманов

Укрзалізниця повертається до системного формування графіка руху. Через воєнний стан і обмеження комендантської години деякі рейси змінено.

У пресслужбі компанії повідомили, що графік може змінюватися залежно від оперативної ситуації. Крім того, Укрзалізниця буде додавати евакуаційні рейси в міру потреби.

На 28 лютого заплановані такі рейси по ст. Київ:

  • 016 РАХІВ - ХАРКІВ 01.56
  • 022 ТРУСКАВЕЦЬ - ХАРКІВ 02.50
  • 002 КОСТЯНТИНІВКА - ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 04.02
  • 260 ВОРОХТА - КИЇВ 04.21
  • 114, 142 ЛЬВІВ - ЛИМАН 06.23
  • 715 КИЇВ ПАС - ЛЬВІВ 06.50
  • 722 КИЇВ ПАС - Харків-Пас 09: 00 (ст. Дарниця 09:22)
  • 738 КИЇВ ПАС - ЗАПОРІЖЖЯ 11.50
  • 045 УЖГОРОД - КРАМАТОРСЬК 12.06
  • 114, 142 ЛИМАН - ЛЬВІВ 13.34
  • 749 КИЇВ ПАС - ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14.07
  • 769 КИЇВ ПАС - КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14.25
  • 055 КИЇВ ПАС - РАХІВ 15.02
  • 013 КИЇВ ПАС - СОЛОТВИНО 17.12
  • 740 КИЇВ ПАС - КР.РІГ ГОЛ 17.22
  • 790 КИЇВ ПАС - КРОПИВНИЦЬКИЙ 17.42
  • 792 КИЇВ ПАС - КРЕМЕНЧУК 17.42
  • 726 КИЇВ ПАС - ХАРКІВ-ПАС 18.03
  • 081 КИЇВ ПАС - УЖГОРОД 18.30
  • 067 КИЇВ ПАС - ВАРШАВА НД 18.48

Додатково призначено 715 КИЇВ ПАС - ЛЬВІВ 20.00.

Крім того, протягом дня, залежно від потоку пасажирів, будуть призначені додаткові евакуаційні рейси зі столиці на Закарпаття, Волинь і Буковину з можливістю хабової пересадки в Румунію, Угорщину та Польщу.

Розклад поїздів по ст. Харків на добу 28 лютого:

  • 114, 142 ЛИМАН - ЛЬВІВ 04.11
  • 138 ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - ЛИМАН 08.20
  • 046 КРАМАТОРСЬК - УЖГОРОД 12.36
  • 723 ХАРКІВ-ПАС - КИЇВ ПАС 15.00
  • 114, 142 ЛЬВІВ - ЛИМАН 14.39
  • 015 ХАРКІВ-ПАС - РАХІВ 15.09
  • 077 ХАРКІВ-ПАС - МАРІУПОЛЬ 16.23
  • 795 ХАРКІВ-ПАС - ДНІПРО-ГОЛ 19.27
  • 021 ХАРКІВ-ПАС - ТРУСКАВЕЦЬ 20.15
  • 138 ЛИМАН - ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 21.26
  • 007 ХАРКІВ-ПАС - ОДЕСА ГОЛ. 21.43
  • 045 УЖГОРОД - КРАМАТОРСЬК 22.40

У напрямку державного кордону України з країнами ЄС замість електропоїздів № 7603/7604 та № 7605/7606 сполученням Львів – Перемишль – Львів, які відправлялися зі Львова відповідно о 00:40 та 05:27, призначено електропоїзди сполученням Львів – Чоп – Львів.

28 лютого поїзд № 7617/7618 о 00:40 відправлятиметься зі Львова в Чоп і назад, а поїзд № 7619/7620 відправлятиметься о 05:27 зі Львова в Чоп і назад.

В УЗ нагадують, що на залізничному вокзалі в Чопі створено транспортний хаб. Зі станції Чоп у Захонь (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів.

Додатковий рейс до Польщі сполученням Львів–Грубешів–Замосць відправиться о 08:00 з можливістю зручного трансферу до Варшави та інших міст.

Також о 13:30 заплановано рейс Львів–Хелм, йде робота над призначенням зручних з'єднань з Ковеля в Хелм (Польща), з Івано-Франківська та Чернівців – у Вадул-Сірет (Румунія) і додаткові поїзди з Чопа в Захонь (Угорщина).

Ще один додатковий поїзд №7625/7626 Львів - Чоп - Львів відправиться зі Львова об 11:00.

Польща і Німеччина гарантують безкоштовний проїзд українських біженців рейсами залізниць.

Український перевізник звертає увагу пасажирів, що посадка на евакуаційні рейси Укрзалізниці пріоритетна для пасажирів з придбаним квитком. Проїзд регулярними рейсами за напрямками, що не забезпечують евакуацію пасажирів з лінії вогню, здійснюється на загальних умовах проїзду.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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