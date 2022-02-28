Укрзалізниця оновила графік поїздів на 28 лютого

Укрзалізниця повертається до системного формування графіка руху. Через воєнний стан і обмеження комендантської години деякі рейси змінено.
У пресслужбі компанії повідомили, що графік може змінюватися залежно від оперативної ситуації. Крім того, Укрзалізниця буде додавати евакуаційні рейси в міру потреби.
На 28 лютого заплановані такі рейси по ст. Київ:
- 016 РАХІВ - ХАРКІВ 01.56
- 022 ТРУСКАВЕЦЬ - ХАРКІВ 02.50
- 002 КОСТЯНТИНІВКА - ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 04.02
- 260 ВОРОХТА - КИЇВ 04.21
- 114, 142 ЛЬВІВ - ЛИМАН 06.23
- 715 КИЇВ ПАС - ЛЬВІВ 06.50
- 722 КИЇВ ПАС - Харків-Пас 09: 00 (ст. Дарниця 09:22)
- 738 КИЇВ ПАС - ЗАПОРІЖЖЯ 11.50
- 045 УЖГОРОД - КРАМАТОРСЬК 12.06
- 114, 142 ЛИМАН - ЛЬВІВ 13.34
- 749 КИЇВ ПАС - ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 14.07
- 769 КИЇВ ПАС - КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 14.25
- 055 КИЇВ ПАС - РАХІВ 15.02
- 013 КИЇВ ПАС - СОЛОТВИНО 17.12
- 740 КИЇВ ПАС - КР.РІГ ГОЛ 17.22
- 790 КИЇВ ПАС - КРОПИВНИЦЬКИЙ 17.42
- 792 КИЇВ ПАС - КРЕМЕНЧУК 17.42
- 726 КИЇВ ПАС - ХАРКІВ-ПАС 18.03
- 081 КИЇВ ПАС - УЖГОРОД 18.30
- 067 КИЇВ ПАС - ВАРШАВА НД 18.48
Додатково призначено 715 КИЇВ ПАС - ЛЬВІВ 20.00.
Крім того, протягом дня, залежно від потоку пасажирів, будуть призначені додаткові евакуаційні рейси зі столиці на Закарпаття, Волинь і Буковину з можливістю хабової пересадки в Румунію, Угорщину та Польщу.
Розклад поїздів по ст. Харків на добу 28 лютого:
- 114, 142 ЛИМАН - ЛЬВІВ 04.11
- 138 ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ - ЛИМАН 08.20
- 046 КРАМАТОРСЬК - УЖГОРОД 12.36
- 723 ХАРКІВ-ПАС - КИЇВ ПАС 15.00
- 114, 142 ЛЬВІВ - ЛИМАН 14.39
- 015 ХАРКІВ-ПАС - РАХІВ 15.09
- 077 ХАРКІВ-ПАС - МАРІУПОЛЬ 16.23
- 795 ХАРКІВ-ПАС - ДНІПРО-ГОЛ 19.27
- 021 ХАРКІВ-ПАС - ТРУСКАВЕЦЬ 20.15
- 138 ЛИМАН - ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 21.26
- 007 ХАРКІВ-ПАС - ОДЕСА ГОЛ. 21.43
- 045 УЖГОРОД - КРАМАТОРСЬК 22.40
У напрямку державного кордону України з країнами ЄС замість електропоїздів № 7603/7604 та № 7605/7606 сполученням Львів – Перемишль – Львів, які відправлялися зі Львова відповідно о 00:40 та 05:27, призначено електропоїзди сполученням Львів – Чоп – Львів.
28 лютого поїзд № 7617/7618 о 00:40 відправлятиметься зі Львова в Чоп і назад, а поїзд № 7619/7620 відправлятиметься о 05:27 зі Львова в Чоп і назад.
В УЗ нагадують, що на залізничному вокзалі в Чопі створено транспортний хаб. Зі станції Чоп у Захонь (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 пар поїздів.
Додатковий рейс до Польщі сполученням Львів–Грубешів–Замосць відправиться о 08:00 з можливістю зручного трансферу до Варшави та інших міст.
Також о 13:30 заплановано рейс Львів–Хелм, йде робота над призначенням зручних з'єднань з Ковеля в Хелм (Польща), з Івано-Франківська та Чернівців – у Вадул-Сірет (Румунія) і додаткові поїзди з Чопа в Захонь (Угорщина).
Ще один додатковий поїзд №7625/7626 Львів - Чоп - Львів відправиться зі Львова об 11:00.
Польща і Німеччина гарантують безкоштовний проїзд українських біженців рейсами залізниць.
Український перевізник звертає увагу пасажирів, що посадка на евакуаційні рейси Укрзалізниці пріоритетна для пасажирів з придбаним квитком. Проїзд регулярними рейсами за напрямками, що не забезпечують евакуацію пасажирів з лінії вогню, здійснюється на загальних умовах проїзду.