​"Російський поїзд, іди на х*й! Це позиція нашої компанії", - "Укрзалізниця"

Українські війська підірвали залізничні вузли, що зв'язують українську залізницю з російською. Зазначається, що це було зроблено для того, щоб заблокувати РЖД можливість доставки техніки та особового складу армії РФ.

У пресслужбі "Укрзалізниці" ці інформацію підтвердили і заявили, що компанія припинила будь-які відносини та взаємодію з ВАТ "Російські залізниці".

"Ми пропонували залізничникам Російської Федерації мир та зупинити війну, але вони продовжували підвозити танки та іншу бойову техніку до України та її кордонів", - йдеться в повідомленні.

В УЗ зазначили, що залізничні переходи між країнами, які забезпечували раніше перевезення тисячі вантажів та приносили економікам обох країн мільйони доларів, зруйновані. Також припинено диспетчерський зв’язок з РФ.

Видання "Українска правда" повідомило, що повідомило, що після зникнення зв'язку російська сторона надала запит українській, щоб відновити зв'язок. На що вони отримали відповідь: "Російський поїзд, йди нах*й!".

"Запит РЖД на відновлення зв’язку з АТ «Укрзалізниця» нічого не мав спільного з гуманітарною місією, це була нікчемна спроба відновити постачання воєнної техніки. Відповідь від нашого диспетчера вони отримали - це позиція всієї компанії", - прокоментували в УЗ.

Наразі "Укрзалізниця" повністю переорієнтує вантажні перевезення до Європи та продовжить розвивати "Шовковий шлях" в обхід Росії. Компанія готова стати повноцінним учасником логістичного ланцюга Європейського Союзу.

Також УЗ продовжить розвивати перевезення з країнами Азії, зокрема Китаєм і забезпечить якісну та швидку логістику між Азією та ЄС, але вже без участі Росії.

Росіяни запросили відновити зв'язок із центральним штабом УЗ "з гуманітарними цілями". На що вони отримали відповідь від українських диспетчерів: "Російський потяг, йди на х*й!".

24 лютого російські війська після обстрілу з корабельних озброєнь та бойової авіації захопили острів Зміїний. Після обстрілу зв'язок з прикордонниками, з воїнами ЗСУ, які перебувають на острові, втрачено. Повідомлялося, що під час боїв героїчно загинули 13 українських прикордонників.

Російські окупанти з погрозами вимагали від українських прикордонників здатися. Агресор використав міжнародний канал зв’язку з безпеки судноплавства.

Між росіянами та українськими захисниками стався такий діалог: