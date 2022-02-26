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Під Херсоном окупанти підірвали автомобіль швидкої допомоги, двоє загиблих

Загиблому водієві було 64 роки.

Під Херсоном російські окупанти розстріляли та підірвали автомобіль швидкої допомоги, яка везла пораненого. Водій швидкої та поранений загинули.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Пораненого фельдшера доправили до обласної лікарні. Дві швидкі їхали на виклик. Одна автівка встигла проскочити, друга - ні. 

Загиблому водієві було 64 роки. Пораненому фельдшеру - 52.

Нагадаємо, що Росія вчинила авіаналіт на селище Сартана біля Маріуполя. За попередніми даними, від дій ворога загинули троє людей, ще троє поранені.

Унаслідок потрапляння російської ракети у житловий будинок і ангар у Києві загинули дві людини, шестеро поранені, вони у важкому стані.

Зазначимо, що у Києві диверсанти розставили по місту багато міток. Мітять і газові труби на житлових будинках. Громадянам, які побачать такі дії, треба одразу звертатися до поліції.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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