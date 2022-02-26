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СБУ нагадала, куди повідомляти про ворожі війська і техніку

Бачите ворога – пишіть у @stop_russian_war_bot

СБУ нагадала, куди повідомляти про ворожі війська і техніку
Фото: Пресслужба СБУ

СБУ закликала українців повідомляти про ворожі війська і техніку в офіційний чат-бот @stop_russian_war_bot.

У повідомленні Служби безпеки в Telegram зазначили, шо цей бот є перевіреним. 

"Бачите російські війська та техніку? Помітили ворожі ДРГ? Повідомте про це негайно! Бот отримує та передає інформацію на відповідні штаби реагування.В разі перебоїв в роботі бота, прохання надсилати інформацію в особисті повідомлення телеграм-акаунту @stop_russian_war", – зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, повідомляти про мітки на залізниці можна в бот https://t.me/ukraine_avanger_bot.

Усі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу. 

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна зокрема і з-за кордону. Реквізити:UA843000010000000047330992708

Рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут,

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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